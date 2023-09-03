Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan selden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Samsun ve Giresun başta olmak üzere, ülkenin farklı noktalarında sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Samsun ve Giresun başta olmak üzere ülkemizin çeşitli noktalarında meydana gelen selden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Vatandaşlarımızın canlarına zarar gelmemesini temenni ediyor, bölgelerimizde görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun." ifadesini kullandı.