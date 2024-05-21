|
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TİHA paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın, İran'da yaşanan elim kaza sonrası gösterdiği performans ile Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği ilerlemenin, ülkenin güvenliğini pekiştirmenin yanı sıra sosyal ve ekonomik kalkınmaya yaptığı büyük katkıyı da ortaya koyduğunu belirtti.

11:15 - 21/05/2024 Salı
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
"İleri teknoloji savunma sanayi ürünlerimizle ihtiyaç duyan ülkelere sunulan destekler, uluslararası konumumuzu ve ilişkilerimizi de olumlu yönde etkilemektedir."
ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:
  • "Savunma sanayinde sağlanan ilerleme sivil alanlara da sirayet ederek katma değeri yüksek ekonomik üretim ve ihracatı desteklemekte, insanımızın refahına katkı sağlamaktadır. Sosyal ve çevresel (deprem, yangın gibi) ihtiyaçların etkin karşılanmasına yönelik uygulamalar ise sürdürülebilir ve insan odaklı kalkınmaya güç vermektedir. İleri teknoloji savunma sanayi ürünlerimiz ile ihtiyaç duyan ülkelere sunulan destekler, uluslararası konumumuzu ve ilişkilerimizi de olumlu yönde etkilemektedir. Tüm bu alanlarda öncü çalışmalar yapan Sayın Selçuk Bayraktar ve ekibini bir kez daha aziz milletimiz adına tebrik ediyoruz."


Mete Yarar İran'da helikopter enkazının yerini tespit eden Akıncı'nın teknolojik üstünlüğünü anlattı: Her hava şartında uçabilme özelliğine sahip

Güvenlik Politikaları Uzmanı Mete Yarar, Serhat İbrahimoğlu'nun moderatörlüğünde tvnet'te yayınlanan Net Bakış programında, İran'ın talebi üzerine, içinde İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin de olduğu helikopterin enkazının yerini tespit etmek amacıyla bölgeye giden Akıncı TİHA'nın teknolojik üstünlüğüne vurgu yaptı. Türkiye'nin sahip olduğu insansız hava araçlarının rakiplerine göre ileri bir seviyede olduğunu vurgulayan Yarar, ''Bizim insansız hava araçlarımız her türlü hava şartında görev yapma imkanına ve kabiliyetine sahipler. İrtifa olarak da yüksek irtifada görev yapabiliyorlar.'' ifadelerini kullandı.


#Cevdet Yılmaz
#Bayraktar Akıncı
#Savunma Sanayisi
#Taarruzi İnsansız Hava Aracı
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
19 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! Resmi Gazete'de yayımlanan iş ilanına göre branş kadro dağılımı belli oldu