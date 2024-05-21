Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan TİHA paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,
"İleri teknoloji savunma sanayi ürünlerimizle ihtiyaç duyan ülkelere sunulan destekler, uluslararası konumumuzu ve ilişkilerimizi de olumlu yönde etkilemektedir."
ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, paylaşımında şunları kaydetti:
- "Savunma sanayinde sağlanan ilerleme sivil alanlara da sirayet ederek katma değeri yüksek ekonomik üretim ve ihracatı desteklemekte, insanımızın refahına katkı sağlamaktadır. Sosyal ve çevresel (deprem, yangın gibi) ihtiyaçların etkin karşılanmasına yönelik uygulamalar ise sürdürülebilir ve insan odaklı kalkınmaya güç vermektedir. İleri teknoloji savunma sanayi ürünlerimiz ile ihtiyaç duyan ülkelere sunulan destekler, uluslararası konumumuzu ve ilişkilerimizi de olumlu yönde etkilemektedir. Tüm bu alanlarda öncü çalışmalar yapan Sayın Selçuk Bayraktar ve ekibini bir kez daha aziz milletimiz adına tebrik ediyoruz."
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19 dakika önce