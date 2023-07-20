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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Türkiye ile BAE arasındaki 50,7 milyar dolarlık anlaşmaya vurgu: Çok önemli bir hamle gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile BAE arasında imzalanan 50,7 milyar dolarlık anlaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Anlaşmalarla çok önemli bir hamlenin gerçekleşeceğini belirten Yılmaz, "Ülkemize hayırlı olsun." dedi.

01:06 . 20/07/2023 Perşembe
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan, toplamda 50,7 milyar dolar değerindeki anlaşmalarla, ihracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamlenin gerçekleşeceğini bildirdi.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinde, Birleşik Arap Emirlikleri ile bugün imzalanmış olan 50,7 milyar dolarlık anlaşmalar ülkemize hayırlı olsun. İhracat ve deprem finansmanının yanı sıra uluslararası yatırım anlamında da çok önemli bir hamle gerçekleşecek." ifadesini kullandı.




#Türkiye
#BAE
#Anlaşma
#Cumhurbaşkanı Yardımcısı
#Cevdet Yılmaz
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