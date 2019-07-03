Cumhurbaşkanı’ndan randevu isteyeceğim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, görevi devraldıktan sonra partilerin il başkanlığına yapacağı ziyaretlerin ilkini, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yaptı. CHP İl Başkanlığı binasına gelen İmamoğlu, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından karşılandı.

NORMALLEŞME İÇİN

Siyasetin normalleşmesi için siyasi parti il başkanlıklarına ziyaretler gerçekleştirdiğini dile getiren İmamoğlu, siyasi partilerin toplumun bütününü temsil ettiğini anlatarak, "Bu noktada özellikle siyasi partilerin, kendi refleksleri, size gelmese de sizi ziyaret etmese de ben ziyaretlerime devam ettim. 'Ben gittim, onlar gelmedi. Ben bir daha gitmem' diye asla böyle bir tavrım olmadı" diye konuştu.

DOĞRUSU DA BU

"Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makamınıza davet edecek misiniz?" şeklindeki soru üzerine İmamoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanı'nı makama davet etmedim. Aksine 'Ben randevu talebinde bulunacağım' dedim. Doğrusu da o. Kendileri bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı. Randevu talebinde bulunacağım. Ondan sonra da bu ziyarette kendisi de uygun olursa davet de ederim. Yurt dışında olduğu için henüz davetimi yapmadım. TV yoluyla yaptım fakat fiili olarak randevu talep etmedim ama şimdi edeceğim" dedi.

BİNALİ BEY’İ BEKLERİM

Binali Yıldırım'ın çay ve kendisinin de kahve davetinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, "Bu çay davetinin süresinin dolduğunu düşünüyorum. Şimdi ben onu kahveye çevirdim ve İBB'nin Saraçhane binasına kendilerini davet ediyorum. Hem kahve içelim hem ağırlayalım hem İstanbul'la ilgili düşüncelerini alalım" diye konuştu.

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