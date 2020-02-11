Gündem Cumhurbaşkanının sorduğu Ordudaki bina için yıkım kararı verildi
ORDU

Cumhurbaşkanı’nın sorduğu Ordu’daki bina için yıkım kararı verildi

Ordu'da 200 yıllık Osmanlı Müslüman mezarlığının üzerine yapıldığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bina ne oldu? Daha yıkılmadı mı?” diye sorduğu binanın yıkımı için yıkım kararı verildi. Karar üzerine Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu sabah mahkemenin kararını konsorsiyum şirketine tebliğ etti. Tebliğin ardından yıkım için iş makineleri alana geldi.

Haber Merkezi İHA
Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşılmıştı.
Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşılmıştı.

Mayıs 2018'de ihale yoluyla satışa çıkarılan belediye arsasını alan yapı şirketine, 3 blok halinde 17’şer katlı ve 280 daireli bina için ruhsat verildi. Yeşil ve mavinin arasında, deniz kıyısında yükselen inşaatta, 12’nci kata kadar ulaşıldı.

İHA

Karadeniz kıyısındaki gökdelenin yıkılacağı haberini veren başkan Güler: Tehditler vız gelir tırıs gider
GÜNDEM
Karadeniz kıyısındaki gökdelenin yıkılacağı haberini veren başkan Güler: Tehditler vız gelir tırıs gider

Projenin iptali için 110 bin imza toplandı

Halk tarafından büyük tepki alan projenin iptal edilmesi için imza kampanyaları düzenlendi. Düzenlenen kampanyada 110 bin imza toplanarak yıkılması istenen çağrıya Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler kayıtsız kalmadı.

Erdoğan talimat vermişti: Ayder'de salıncaklar tek tek söküldü
GÜNDEM
Erdoğan talimat vermişti: Ayder'de salıncaklar tek tek söküldü

İHA

Belediye meclisi olağanüstü toplandı

Bütün mimari özellikleriyle tartışma konusu haline gelen gökdelen inşaatına karşı mücadele başlatan Başkan Güler, ilk olarak Belediye Meclisini topladı.
Ordu Büyükşehir Belediye Meclisi 18 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirdiği toplantı da gökdelen inşaatının durdurulmasına karar verdi. Meclis aynı toplantıda, gökdelen projesinin imar planını tamamen iptal etti. İptal kararının ardından konu mahkemelere taşındı.

Yaylalardaki kaçak yapılara yıkım
EKONOMİ
Yaylalardaki kaçak yapılara yıkım

3 ayrı dava açıldı

Projeyi hayata geçiren İntaya-Köksal İnşaat-Özmen İnşaat yapı tatil tutanağı, ruhsat iptali ve yıkım kararının yürütmesinin durdurulması için üç ayrı dava açtı. Yargı konsorsiyumun lehine karar verirken, Ordu Büyükşehir Belediyesinin istinaf mahkemesine yaptığı itiraz başvurusu da reddedildi. Ordu Büyükşehir Belediyesi bunun üzerine Ordu İdare Mahkemesine başvurdu. Konuyu görüşen Ordu İdare Mahkemesi, binalar için yıkım kararı verdi.

Trenle getirildiler

Trenle getirildiler
Savcılığa ifade verdi

Savcılığa ifade verdi

Başörtülü İSMEK çalışanlarını aşağılamıştı.
5 yıl sonra evlatlarına kavuştular

5 yıl sonra evlatlarına kavuştular

Çocuklarını terörden kurtaran aile sayısı 6'ya yükseldi.
Etiyopya'nın mucizesi

Etiyopya'nın mucizesi

​Etiyopya-Mısır-Sudan üçgeninde yeni bir Afrika açmazı.
Yansın Suriye kahrolsun Esed!

Yansın Suriye kahrolsun Esed!

Bahçeli: Gerekirse Şam'a girmenin planı yapılmalı.
Aylık 1 milyon TL

Aylık 1 milyon TL

'Tosuncuk'un nerede olduğu ve geliri ortaya çıktı.
Uçağa<br>binecekler dikkat

Uçağa
binecekler dikkat

Kural tanımaz yolcuya 2 bin 603 lira ceza verilecek.
Ülke tarihinde rekor

Ülke tarihinde rekor

​Kapıkule'de 2 ton 70 kilogram esrar ele geçirildi.
Dava reddedildi

Dava reddedildi

​​Galatasaray'a kayyum atanmasıyla ilgili dava mahkeme tarafından reddedildi.
Dünya 6'ncısı olduk

Dünya 6'ncısı olduk

​Türkiye tüm zamanların turizm rekorunu kırdı.
Erbil saldırısı<br>için karar

Erbil saldırısı
için karar

​Türk diplomat bir restoranda silahlı saldırı sonucu şehit edilmişti.
'Kapan-6 Zori' başlatıldı

'Kapan-6 Zori' başlatıldı

Operasyona bin 440 güvenlik görevlisi katılıyor.
18 bin lira cezası var

18 bin lira cezası var

Yasaklı bölgelerde sakın denemeyin.
Sönümleme başladı

Sönümleme başladı

Manisalılar için sevindiren deprem açıklaması.
Kahreden görüntü

Kahreden görüntü

​Çetin kış şartlarına dayanamadılar.
Nisanda bitmiş olur

Nisanda bitmiş olur

​Trump'tan kafaları karıştıran koronavirüs çıkışı.
Kaçak büfe kaldırıldı

Kaçak büfe kaldırıldı

İYİ Partili meclis üyesine ait olduğu iddia edilmişti.
FETÖ, Yazıcıoğlu soruşturmasını kullanarak Hava Korgenerali dinlemiş
Gündem

FETÖ, Yazıcıoğlu soruşturmasını kullanarak Hava Korgenerali dinlemiş

Helikopter kazasında 3 kişiyle birlikte hayatını kaybeden BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada flaş bir gelişme yaşandı. FETÖ üyesi Mahmut Mavi’nin Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Nezih Damcı’yı hukuka aykırı bir şekilde dinlediği ortaya çıktı. Konuyla ilgili harekete geçen HSK, FETÖ’cü Mahmut Mavi’yi gazete ilanıyla savunma yapmaya çağırdı.
Valilikler peş peşe açıklama yaptı, 35 ilde eğitime kar engeli: Konya, Bursa, Trabzon, Van ve Adıyaman'da okullar tatil edildi
Gündem

Valilikler peş peşe açıklama yaptı, 35 ilde eğitime kar engeli: Konya, Bursa, Trabzon, Van ve Adıyaman'da okullar tatil edildi

Yurdun büyük bölümünde etkili olan yoğun kar yağışı 35 ilde eğitimi etkiledi. Van, Rize, Trabzon, Bitlis, Artvin, Düzce, Giresun, Karabük, Zonguldak, Ordu, Şırnak, Kastamonu, Hakkari, Bolu, Samsun, Bartın, Gümüşhane, Siirt, Batman, Sivas, Erzurum, Aksaray, Kars, Kayseri, Nevşehir, Bursa, Tokat, Sinop, Konya, Niğde, Yozgat, Erzincan, Ağrı, Adıyaman ve Amasya'da olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.
Bakan Murat Kurum: Elazığ'da 10 gün içerisinde temel atacağız
Gündem

Bakan Murat Kurum: Elazığ'da 10 gün içerisinde temel atacağız

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında yaptığı açıklamda "Sürsürü Mahallesinde 10 gün içerisinde temel atacağız. Mustafa Paşa'da da temelimizi eş zamanlı atıp, hızlı bir şekilde yıl sonuna kadar konutları bitirmek istiyoruz" dedi.

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