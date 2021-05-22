Gündem Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu on dakikada yan çizdi
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu on dakikada yan çizdi

Sosyal medyada canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda şaşırtan açıklamalar yaptı. İlk açıklamasında Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, "Seçildiğimde beni özgürce eleştirebilecekler" vaadinde bulunduktan dakikalar sonra CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu on dakikada yan çizdi ​
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na, sosyal medyada katıldığı canlı yayında Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olup olmayacağı soruldu. Adaylık konusunda kapıyı kapatmayan Kılıçdaroğlu, "Seçildiğimde beni özgürce eleştirebilecekler" vaadinde bulundu. Kılıçdaroğlu bu vadinden dakikalar sonra ise CHP'nin millet ittifakının bir parçası olduğunu hatırlatarak, partisinin adayı olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu on dakikada yan çizdi
OYNAT 00:29
Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu on dakikada yan çizdi
Sosyal medyada canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adaylığı konusunda şaşırtan açıklamalar yaptı. İlk açıklamasında Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, 'Seçildiğimde beni özgürce eleştirebilecekler' vaadinde bulunduktan dakikalar sonra CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olmadığını söyledi.


On dakika sonra yan çizdi

Yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ile ile ilgili gelen ikinci soruya ise Kılıçdaroğlu, "CHP'nin şuan bir adayı yok. Cumhurbaşkanı adayını soruyorsunuz değil mi? Şuan CHP'nin adayı şudur ya da şu değildir diye bir şey söylemiyorum." dedi.

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