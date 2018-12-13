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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı: Harekat teröre darbe, terör destekçilerine mesajdır

Cumhurbaşkanlığı: Harekat teröre darbe, terör destekçilerine mesajdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, TSK'nın Irak'ın kuzeyine düzenlediği hava harekatına ilişkin "Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır." dedi.

Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Silahlı Kuvvetlerince Irak'ın kuzeyindeki Sincar ve Karacak Dağı bölgelerine düzenlenen hava harekatına ilişkin açıklama yaptı.

Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı’na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır." ifadelerini kullandı.

  • Bu akşam Türk Silahlı Kuvvetlerimiz bölgesel istikrara ve ulusal güvenliğimize tehdit oluşturan terör unsurlarının yuvalandığı önemli merkezlerden biri olan Sincar ve Karacak Dağı’na başarılı bir hava harekatı icra etti. Bu harekat teröre darbe, terör destekçilerine bir mesajdır.

TSK Sincar ve Karacak Dağı'na harekat düzenledi
DÜNYA
TSK Sincar ve Karacak Dağı'na harekat düzenledi

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