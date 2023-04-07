Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile kazanan Van oldu

Milyarlarca lira değerinde sulama ve gölet yatırımı ile yüzbinlerce hektar alanın tarıma kazandırıldığı Van’da organize sanayi bölgeleri, jeotermal sera bölgeleri ve tarıma dayalı ihtisas sanayi bölgesi ile yatırım ve istihdam seferberliği başlatıldı. Van’ın yaşadığı değişimi ve dönüşümü anlatan AK Parti Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Abdulahat Arvas “ Her zaman Van’ın yanında olan, Van’a olan desteğini hep gösteren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Van’ı adeta yeniden inşa ettik” dedi.





Sanayi devri başladı





Yeni bir sanayi hamlesi başlatılan Van’ın dört bir tarafında sanayi tesislerinin yükseldiğini dile getiren Milletvekili Abdulahat Arvas “Organize sanayilerden jeotermal sanayi bölgelerine, makineden tarıma, kimyadan tekstile, gıdadan hayvancılığa kadar sanayinin her dalında açılan tesisler ile Van’ı sadece bölgemizin değil Türkiye’nin sanayi başkentlerinden biri yapıyoruz. Van’a kazandırdığımız sanayi tesisleri hem ekonomiye hem de istihdama katkı sağlıyor. Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi, Van Organize Sanayi Bölgesi, Erciş Organize Sanayi Bölgesi, Van Tarıma Dayalı İhtisas (Besi) Organize Sanayi Bölgesi, on binlerce gencimize iş imkanı sağladı” dedi.





Yeni projeler devam ediyor





Van’da aynı anda birçok sanayi projesinin hazırlıklarına da devam ettiklerini kaydeden Abdullahat Arvas “Erciş Jeotermal Seracılık Organize Sanayi Bölgesi, Çaldıran Tarıma Dayalı Jeotermal İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi, Tuşba Küçük Sanayi Sitesi, Van Mermerciler Sanayi Sitesi, Van Gölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesi projeleri tamamlandı ve yatırım programlarına alındı. Doğu Anadolu Bölgesi’nin en büyük ve en modern mezbaha tesislerinden biri olan Van Et Balık Kurumu Kombinası’nı Van'a kazandırdık. Erciş Kömürcüler Sitesi’nin yıllardır çözülmeyen ruhsat işlemlerini çözdük ve mülk sahiplerine devir işlemlerini yaptık. İlçelerimize sanayi siteleri kazandırıyoruz. Temellerini hep beraber attığımız Çatak Sanayi Sitesinin açılışını da birlikte yaptık. Tuşba, Başkale, Bahçesaray ve Saray Küçük Sanayi Siteleri, Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi ve Van Mermer, Mermerit, Suni Mermer ve Taş Süslemeciliği Küçük Sanayi Sitesi’nde süreç hızla ilerliyor” diye konuştu.





Tekstilin parlayan yıldızı Van





5 yıl önce sınırlı sayıda tekstil atölyesinin bulunduğu Van’ın art arda açılan fabrika ve atölyeler ile tekstil merkezlerinden biri olduğunu kaydeden Milletvekili Abdulahat Arvas “ Van’ı ülkemizin tekstil üssü yapmak için çıktığımız yolda emin adımlarla ilerliyoruz. Birkaç yıl içinde art arda açtığımız tekstil fabrikaları ve hayata geçirdiğimiz projeler ile Van, tekstilde ülkemizin parlayan yıldızı oldu. Van’da üretilen tekstil ürünleri Türkiye’nin dört bir tarafına dağıldığı gibi dünyanın farklı ülkelerine de ihraç ediliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda bir yandan kamu yatırımlarını diğer yandan da özel sektör yatırımlarını şehrimize kazandırıyoruz. Bakanlığımızca uygulanan farklı kalkınma programlarını planlı ve etkili bir şekilde ilimizde hayata geçiriyoruz. Bir destek programıyla yatırımcılar için altyapısı hazır sanayi arsaları üretirken, diğer programla bu arsalar üzerine fabrika binaları inşa ediyoruz. Ülkemizin en büyük tekstil kentlerinden biri olan Van Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi’nde fabrikalar üretime başladı. Gürpınar, Özalp, Muradiye, Gevaş ve Saray ilçelerimizde özel sektör işbirlikleri ile kurduğumuz tekstil ve ayakkabı atölyelerinde üretilerin ürünler dünyaya ihraç ediliyor. Van’da faaliyete başlayan tekstil fabrikaları ve atölyelerinde şuan 7 binden fazla vatandaşımız istihdam edildi. Bu rakam tekstil kent tam kapasite ile çalışmaya başlayınca 30 binin üzerine çıkacak” dedi.





Van sağlıkta çağ atladı





5 yıllık süreçte Van’a en önemli dönüşümlerden birinin de sağlık alanında yapıldığını dile getiren Abdulahat Arvas “Van’ı, yeni hastaneler, aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, 112 istasyonları, AMATEM ve ÇEMATEM, yeni bölümler, yeni üniteler, laboratuvar ile bölgenin sağlık merkezi yaptık” diye konuştu. Kısa süre içinde bir çok hastaneyi hizmete açtıklarını kaydeden Abdulahat Arvas “Çocuk ve yetişkinliklere yönelik bağımlılıkla mücadele konusunda tedavi ve rehabilitasyon hizmeti veren Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (AMATEM) ile Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi'ni (ÇEMATEM) Van’a kazandırdık. Ercişlilerin uzun süredir beklediği Erciş Devlet Hastanesi’nin, 10 yataklı Saray Devlet Hastanesi’nin, 75 yataklı Çaldıran Devlet Hastanesi’nin, 10 yataklı Gürpınar Devlet Hastanesi’nin ve Erciş Ağız Diş Sağlığı Merkezi’nin açılışlarını hemşerilerimiz ile birlikte yaptık” diye konuştu.





Van'ın değerine değer kattık





Van’ın uzun süredir hayalini kurduğu yatırımların bir bir kazandırıldığını aktaran Milletvekili Arvas yapılan bu yatırımlar ve açılan yeni kurumlar ile Van’ın bölgenin parlayan yıldızı olduğunu söyledi. Van’ın değerine değer kattıklarını belirten Arvas “Türkiye’nin dünyaya açılan kapılarından biri olan Van’a Dışişleri Bakanlığı irtibat ofisi açılıyor. Van’a 8 millet bahçesi kazandırdık, 3 bin yıllık Erciş üzümünü yaygınlaştırmak için 350 bin üzüm fidanını hemşehrilerimize dağıttık. Tarımda jeotermal enerji dönemini başlattık. Organize Jeotermal Sera Bölgelerini kurduk. Erciş’te marina projesini hayata geçirdik. 1 milyar 266 milyon liralık sulama yatırımını şehrimize kazandırdık, toplam maliyeti 1 milyar lira olan yeni sulama projelerini de kazandıracağız. Kapıköy Sınır Kapısı’nda Veteriner Sınır Kontröl Müdürlüğü kurduk, Van’da küçükbaş hayvan ihracatını 30 yıl aranın ardından yeniden başlattık. Van’ın yenilenebilir enerji kaynak alanı (YEKA) olarak ilan edilmesiyle ilgili çalışmalarımız sonuç verdi. Van'da Güneş Enerji Santrali (GES), Rüzgar Enerji Santrali (RES) ve Jeotermal Enerji Santrali (JES) bölgelerini hızla hayata geçireceğiz. Alternatif enerji kaynakları enerji, verimliliğini arttırdığı gibi özellikle üreticilerimizin enerji giderlerini ciddi oranda azaltacak” dedi.





Çiftçilerimizin üreticilerimizin yanındayız





Van’ın Türkiye’nin en önemli tarım şehirlerinden biri olduğunu aktaran AK Parti Milletvekili Abdulahat Arvas şunları söyledi: “ 4 yılda yaptığımız yatırımlar, verilen hibe ve desteklerle Van’ın tarımsal üretim değerini yüzde 70 arttırdık. 2018 yılında 4,11 milyar TL olan tarımsal üretim değeri 2021 yılında yüzde 70 artış ile 7milyar TL oldu. Van’da 2002 yılında 39,52 milyon TL olan toplam destek miktarı 2022 yılında yüzde 672 artışla 305 milyon TL oldu. Son 21 yılda Van’da üreticilerimize toplam 1 Milyar 941 milyon TL destekleme ödemesi yaptık. 2018 yılında 52 milyon 700 bin TL olan bitkisel üretim destekleme miktarı 2022 yılında yüzde 296 artışla 208 milyon 800 bin TL, 2018 yılında 52 milyon 800 bin TL olan hayvancılık ve balıkçılık destekleme miktarı ise 2022 yılında yüzde 66 artışla 87 milyon 600 bin TL oldu. Uzun süren çalışmalar sonrasında kurulum çalışmalarını tamamladığımız Van Tarımsal Araştırma Enstitümüz ile Van Gölü ve Zap Havzası'nın makus talihini değiştirecek, bölgemizi Türkiye’nin küçükbaş hayvan deposu ve tahıl ambarı yapacağız. Çiftçilerimizin uzun zamandır beklediği Toprak Mahsulleri Ofisi Ajans Amirliği kurduk. Vanımızda, çiftçilerimizin yaşadığı alım satım sıkıntısını ortadan kaldırdık. TARSİM Bölge Müdürlüğü de yaptığımız çalışmalar sonrasında Van’a kazandırdık.”



