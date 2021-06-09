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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Nişantaşı'nda yaşanan şiddet olayını telin ederek, "Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Kanada'da İslam karşıtlığı yüzünden 4 Müslüman'ın öldürülmesine üzülürken, Nişantaşı'nda aynı saiklerle başörtülü bir kadın akademisyene saldırıldığını belirtti.

Irkçılığın en büyük hastalık olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Bu barbarlığı kabul etmemiz mümkün değildir. Bu barbarlığı telin ediyorum. Ülkemizde ne yazık ki yıllar yılı birileri topluma yersiz korkular zerk ettiler. Kirli ve hastalıklı ruh hallerini ideoloji diye pazarladılar. Dini değerleri benimseyen geniş toplum kesimlerini ötekileştirerek toplumsal huzuru bozdular. İşte onlar bugün Nişantaşı'nda yaşanan şiddetin ortağıdır.

Bir de buradan şunu sormak istiyorum. Bu şiddete maruz kalan kişi başörtülü olduğu için mi bazı 'insan hakları' savunucuları, 'kadın hakları' aktivistleri seslerini çıkarmıyorlar? Nedir bu onaylayıcı sessizliğin sırrı? İnsan, eşrefi mahlukattır. Kişi kendisi için istediğini diğeri için istemedikçe gerçek huzur ve güven ortamının oluşması mümkün değildir. Bu ülkeyi kalpleri nefretten kararmış olanlara bırakmayacağız. Huzur için, güven için, istikrar için, istikbalimiz için daha çok çalışacağız."

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