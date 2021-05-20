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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail derhal durdurulmalıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan savaş suçlarının tek sorumlusu olan İsrail derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: İsrail derhal durdurulmalıdır
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kuruluna hitap eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarına yer verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun şunları kaydetti:

"İsrail'in terör eylemlerine ve işgal politikasına karşı Türkiye'nin tavrı nettir. Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan savaş suçlarının tek sorumlusu olan İsrail derhal durdurulmalıdır. Filistinliler için askeri ve mali katkılarla uluslararası koruma mekanizması kurulmalıdır."

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