Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul'u Yunanistan toprağı gibi gösteren ABD kanalını uyardı: Düzeltin ve izahat verin

AK Partili Ravza Kavakçı Kan: 28 Şubat'ta dünya sivil hak mücadelesinin en sabırlı ve en zarif mücadelesini verdik

AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, Sancaktepe'de düzenlenen 'Dünden Bugüne Türkiye'de Darbeler' isimli 28 Şubat konulu panele katıldı.



Burada Konuşan Kan, '28 Şubat bir darbedir. Darbe insanlık suçudur. O süreçte insanların ruhları tankların altında ezildi, geleceğe dair ümitleri yok edilmek istendi. Bin yıl sürecek dendi ama bin yıl sürmedi. Bu asil millet , bu asil milletin mensupları, en zarif , en nazik , en şiddet içermeyen , kanun çerçevesinde mücadeleyi verdiler. İddialı bir cümle kuracağım: dünya sivil hak mücadelesinin en zarif, en sabırlı mücadelesini yaptılar ve kazandılar.' dedi.