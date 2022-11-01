Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sanatçı Burak Haktanır ile görüştü

Oyuncu Burak Haktanır: ' TTB Başkanı Fincancı barış istediği için hapiste' diyorlar, böyle aptalca bir cümle olabilir mi?

Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde Yönetmen Özcan Alper'in ödülünü TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etmesine tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır, törende yaşananları anlattı. Haktanır, 'Özcan Alper orda 'Fincancı barış istediği için hapiste' dedi. Ben de 'Barış istiyorum' diyorum. Kimse beni gelip almıyor. Eminim ki almaz da. Barış dediği için biri hapse atılır mı? Böyle aptalca bir cümle olabilir mi?' ifadelerini kullandı.

