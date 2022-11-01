Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sanatçı Burak Haktanır ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sanatçı Burak Haktanır ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasını eleştiren yönetmen Özcan Alper'e tepkisiyle gündeme gelen sanatçı Burak Haktanır ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun sanatçı Burak Haktanır ile görüştü
Fahrettin Altun sanatçı Haktanır ile bir araya geldi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkesini, milletini seven, her ortamda savunan kıymetli sanatçımız Burak Haktanır ile buluştuk. Sayın Haktanır'a sergilediği vakur duruş için teşekkür ediyor, sanat hayatında başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncu Burak Haktanır: ' TTB Başkanı Fincancı barış istediği için hapiste' diyorlar, böyle aptalca bir cümle olabilir mi?
OYNAT 02:50
Oyuncu Burak Haktanır: ' TTB Başkanı Fincancı barış istediği için hapiste' diyorlar, böyle aptalca bir cümle olabilir mi?
Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde Yönetmen Özcan Alper'in ödülünü TSK'ya iftira atan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya ithaf etmesine tepki gösteren oyuncu Burak Haktanır, törende yaşananları anlattı. Haktanır, 'Özcan Alper orda 'Fincancı barış istediği için hapiste' dedi. Ben de 'Barış istiyorum' diyorum. Kimse beni gelip almıyor. Eminim ki almaz da. Barış dediği için biri hapse atılır mı? Böyle aptalca bir cümle olabilir mi?' ifadelerini kullandı.


NE OLMUŞTU?

  • Yönetmen Özcan Alper, Boğaziçi Film Festivali kapanış töreninde, TSK'nın terörle mücadele operasyonunda kimyasal silah kullandığını öne süren Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın tutuklanmasına tepki göstererek ödülünü Fincancı'ya ithaf etmiş, oyuncu Burak Haktanır da yönetmen Alper'in sözlerine "O kadın TSK'ya iftira attı" diyerek tepki göstermişti.

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