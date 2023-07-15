Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' programında konuştu: 15 Temmuz milletin zaferinin adıdır

"Bugün dünya adaletsizliklerle malul durumdadır. Bu adaletsizlikler de ne yazık ki büyük zulümleri beraberinde getiriyor. Günümüz dünyası krizlerle, çalkantılarla, kaoslarla anılıyor. Biz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, bu dünya daha adil bir dünya olsun diye mücadele ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız 'Dünya 5'ten büyüktür' derken de 'Daha adil bir dünya mümkündür' diye haykırırken de bugün içinde bulunduğumuz dünyayı kemiren adaletsizliğe çözüm üretmeye çalışıyor, küresel zulüm düzeni son bulsun, daha adil bir dünya kurulsun diye uğraşıyor. Bugün Türkiye, krizlerin çözümünde başrolü üstlenebiliyorsa, sadece oyun bozan değil, oyun kuran ve yine sadece bir istikrar adası olarak değil istikrarlaştırıcı bir güç olarak varlık gösterebiliyorsa bunda 15 Temmuz destanının, milletin zaferinin büyük bir payı vardır."