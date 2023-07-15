Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun 'Türkiye Yüzyılının Kahramanları' programında konuştu: 15 Temmuz milletin zaferinin adıdır

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun konuşma yaptı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesi işbirliğinde Beylerbeyi Stadyumu'nda düzenlenen "Türkiye Yüzyılının Kahramanları" programında, ülkenin hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsattı.
Altun, "15 Temmuz, asker üniforması girmiş teröristlerin bir darbe girişimiydi. Esasında 15 Temmuz darbe görünümlü bir işgal girişimiydi." diye konuştu.
15 Temmuz’da bu ülkeye diz çöktürmek isteyen müstevliler ile emperyalistlerin eli kanlı bir terör örgütünü maşa ettiklerini vurgulayan Altun, şöyle devam etti:
Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ben milletin gücünün üstünde bir güç tanımadım bugüne kadar. Milletimi ülkemin meydanlarına davet ediyorum. Çıksınlar ve bu hainlere hadlerini bildirsinler." ifadeleri üzerine milletin de bu çağrıya cevap verdiğini, FETÖ ve arkasındaki emperyalistlerin başarılı olamadığını belirtti.
"15 Temmuz kahramanları bize Türkiye Yüzyılı'nı hediye eden kahramanlardır"
Altun, 15 Temmuz anma programlarının ana başlığını "Türkiye Yüzyılı'nın Kahramanları" olarak koyduklarını ifade ederek, "15 Temmuz kahramanları bize Türkiye Yüzyılı'nı hediye eden kahramanlardır." diye konuştu.
15 Temmuz'da darbe görünümlü işgal girişimi bertaraf edilmesinin ardından FETÖ'nün devlet kurumlarından çok daha güçlü şekilde temizlendiğini ve devletin çok daha güçlü olduğunu vurgulayan Altun, şöyle konuştu:
"FETÖ’nün de dünyanın neresinde olursa olsun inine giriyoruz"
Türkiye'nin dosta güven veren, düşmana korku salan bir devlet olduğunu belirten Altun, 15 Temmuz sonrasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin inşasının mümkün olduğunu ve 2018 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk cumhurbaşkanı olduğunu aktardı.
Altun, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ardından devletin daha hızlı, daha güçlü, daha etkin ve eşgüdüm içinde milli menfaatlerin temini için çalıştığını söyledi.
"Bu dünya daha adil bir dünya olsun diye mücadele ediyoruz"
Türkiye Yüzyılı'nın 28 Mayıs 2023'de başladığını ifade eden Altun, şunları kaydetti:
Altun, Türkiye Yüzyılı'nın bir yandan küresel barış ve istikrarın teminini sağlayacak öte yandan milletin daha güçlü, daha itibarlı ve daha müreffeh bir toplumda yaşamasını da mümkün kılacağını söyledi.
Türkiye Yüzyılı'nın kahramanları önünde hürmetle eğildiğini dile getiren Altun, programın hayata geçmesinde emeği olan İletişim Başkanlığındaki mesai arkadaşları, İstanbul Valiliği ve Üsküdar Belediyesine teşekkür etti.