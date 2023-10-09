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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dini hoşgörü mesajı: Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin, farklı dinler arasında çatışmayı körüklemeye yönelik her türlü siyasi girişimin karşısında olacağını belirterek, "Müslümanların dini değerlerine ve sembollerine gerçekleştirilen provokasyonlara asla müsamaha gösteremeyiz. Bugün dünyanın hoşgörü ve karşılıklı anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunmakta" dedi.

Pınar Görgü
14:00 . 9/10/2023 Pazartesi
AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun

Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşa edilen ilk kilise olan İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin dünkü açılış törenine katılmasıyla bir kez daha tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirtti.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daima tüm vatandaşların dini özgürlüklerini savunduğunu, kiliselerin tadilat ve restorasyon çalışmalarının önündeki yasal ve idari engellerin kaldırılmasını sağladığını vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:

"Son 20 yılda göreve gelen AK Parti hükümetleri, cemaat vakıflarının taşınmaz mal edinebilmelerine imkan sağlayan birçok yasal değişikliği hayata geçirmiştir. Ayrıca daha önce el konulan vakıf mallarının gerçek sahiplerine iade edilmesini de sağlamışlardır. Böylelikle Süryani ve Rum Ortodoks, Ermeni Katolik ve Yahudi cemaatleri de dahil olmak üzere dini azınlıklar, ibadethanelerini yeniden inşa ve restore edebilmişlerdir."



"Dini özgürlüklere olan bağlılığımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"

Altun, ramazan ayı boyunca farklı dinlerin temsilcileri ile buluşmayı bir gelenek haline getirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti:

"Tüm bu çabalar, tüm vatandaşlarımızın dini hak ve özgürlüklerine olan derin inancımız doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bunlar aynı zamanda dini hoşgörü ve karşılıklı saygıya olan bağlılığımızın da bir göstergesidir. Dini haklara saygı konusunda köklü tarihimiz, bize vatandaşlarımızın dini ve kültürel farklılıklarını kucaklamayı öğretmektedir. Bu durum, bazı komşu ülkelerimizde ve birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik muameleyle tam bir tezat oluşturmaktadır. Bağnazlığın ve Müslümanlara karşı nefretin arttığı bir çağda, dini özgürlüklere olan bağlılığımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Aynı zamanda, Müslümanların dini değerlerine ve sembollerine saygısızlık etmek suretiyle gerçekleştirilen provokasyonlara asla müsamaha gösteremeyiz. Bugün dünyanın hoşgörü ve karşılıklı anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, farklı dinler arasında çatışmayı körüklemeye yönelik her türlü siyasi girişimin daima karşısında olacaktır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaç
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Filistin Devleti hayata geçirilmesi ertelenemez bir ihtiyaç

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi Açılış Töreni'nde konuştu. Farklı inanç gruplarına karşı ayrımcılığa izin vermeyeceklerini belirten, Erdoğan, "2019 senesinde temelini birlikte attığımız Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan onur duyuyorum" dedi. Erdoğan, Filistin- İşgalci İsrail gerilimine ilişkin, "Gazze halkının abluka sebebi ile çektiği sıkıntıların hafifletilmesi içinde ilgili kurumlarımız aracılığı ile her türlü gayreti gösterdik. Bugünde 'Adil bir barışın kaybedeni olmaz' düsturuyla hareket ediyoruz" dedi. Başkenti Kudüs olan Filistin Devleti'nin kurulmasının ertelenemez olduğunu bir kez daha vurgulayan Erdoğan, "Bölgemizdeki sorunların kökeninde Filistin meselesi bulunuyor. Bu mesele hakkaniyete uygun çözülmedikçe bölgemiz barışa hasret yaşamaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.

#Fahrettin Altun
#Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Filistin
#İsrail
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