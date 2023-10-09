Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dini hoşgörü mesajı: Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
Altun, sosyal medya hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde inşa edilen ilk kilise olan İstanbul'daki Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'nin dünkü açılış törenine katılmasıyla bir kez daha tarihi bir ana şahitlik edildiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daima tüm vatandaşların dini özgürlüklerini savunduğunu, kiliselerin tadilat ve restorasyon çalışmalarının önündeki yasal ve idari engellerin kaldırılmasını sağladığını vurgulayan Altun, şu ifadeleri kullandı:
"Dini özgürlüklere olan bağlılığımızı kararlılıkla sürdüreceğiz"
Altun, ramazan ayı boyunca farklı dinlerin temsilcileri ile buluşmayı bir gelenek haline getirdiklerini anımsatarak, şunları kaydetti: