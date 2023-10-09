Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan dini hoşgörü mesajı: Her zamankinden daha fazla ihtiyaç var

"Tüm bu çabalar, tüm vatandaşlarımızın dini hak ve özgürlüklerine olan derin inancımız doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bunlar aynı zamanda dini hoşgörü ve karşılıklı saygıya olan bağlılığımızın da bir göstergesidir. Dini haklara saygı konusunda köklü tarihimiz, bize vatandaşlarımızın dini ve kültürel farklılıklarını kucaklamayı öğretmektedir. Bu durum, bazı komşu ülkelerimizde ve birçok Avrupa ülkesinde yaşayan Müslümanlara yönelik muameleyle tam bir tezat oluşturmaktadır. Bağnazlığın ve Müslümanlara karşı nefretin arttığı bir çağda, dini özgürlüklere olan bağlılığımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Aynı zamanda, Müslümanların dini değerlerine ve sembollerine saygısızlık etmek suretiyle gerçekleştirilen provokasyonlara asla müsamaha gösteremeyiz. Bugün dünyanın hoşgörü ve karşılıklı anlayışa her zamankinden daha fazla ihtiyacı bulunmaktadır. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, farklı dinler arasında çatışmayı körüklemeye yönelik her türlü siyasi girişimin daima karşısında olacaktır"