Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Gündem Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altundan Engelliler Haftası mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan Engelliler Haftası mesajı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Altun paylaşımında "Engelleri aşıp hayatı paylaşmak için aramızda engel yok. Karşılarına çıkan engellere rağmen hedef ve hayallerine ulaşan tüm vatandaşlarımızın 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altundan Engelliler Haftası mesajı
Fahrettin Altun

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca farkındalığı artırmaya yönelik başarı öykülerinin kahramanı olan engelli vatandaşların hikayelerinin yansıtıldığı "Engelleri Aşan Başarılar" özel video serisine de yer verdi. Altun, şunları kaydetti:

"Engelleri aşıp hayatı paylaşmak için aramızda engel yok. Karşılarına çıkan engellere rağmen hedef ve hayallerine ulaşan tüm vatandaşlarımızın 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun."

İletişim Başkanı Altun'dan Engelliler Haftası mesajı: Hayatı paylaşmak için aramızda engel yok
OYNAT 01:03
İletişim Başkanı Altun'dan Engelliler Haftası mesajı: Hayatı paylaşmak için aramızda engel yok
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı. Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 'Engelleri aşıp hayatı paylaşmak için aramızda engel yok. Karşılarına çıkan engellere rağmen hedef ve hayallerine ulaşan tüm vatandaşlarımızın 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kutlu olsun' ifadelerine yer verdi.


"Engelleri Aşan Başarılar"

"Destek Var Engel Yok" temasıyla yola çıkıp engelleri aşan farklı alanlardaki başarılı vatandaşların öykülerini aktaran video filmlerinin, yeteneğini fark edememiş diğer bireylere de ilham vermesi hedefleniyor.

Gönül gözünü müzik kulağıyla birleştiren yetenek İrem Fitoz ve katıldığı yarışmalarda birçok başarı elde eden down sendromlu milli yüzücü Fatma Çağla Demir'in öykülerine de yer verilen video filmlerinin kahramanları arasında, aldığı devlet desteğiyle hayallerine kavuşan genç veteriner Onur Kemer, engelleri aşarak kendi işinin patronu olan Harun Reşit Deveci, 10 enstrümanı profesyonel düzeyde çalabilen otizmli Murat Yurtçu ve tanıştığı okçuluk sporu sayesinde hayatına yeni hedefler koyan Miray Vildan Sakallı yer alıyor.

Abone Ol Google News
Beşiktaşa soğuk duş

Beşiktaş'a soğuk duş

Lider Beşiktaş, sahasında Karagümrük'ü konuk ediyor.
Süper Ligde kritik gün

Süper Lig'de kritik gün

Küme düşen takımlar belli oluyor.
Ümmet adım atmamızı bekliyor

​Bakan Çavuşoğlu, Filistin'le ilgili Müslüman ülkelere seslendi.
Kadıköy'de<br> büyük şok

Kadıköy'de
büyük şok

​Fenerbahçe sahasında Sivasspor'u konuk ediyor.

​Siyonizm Karşıtı Yahudiler Örgütü'nden İsrail'e tepki.
Kuralları <br>hiçe saydılar

Kuralları
hiçe saydılar

​Beşiktaş maçında 'üç bin taraftar' iddiası.

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

Sergen Yalçın'ı <br>çıldırtan karar

Sergen Yalçın'ı
çıldırtan karar

​Beşiktaş-Karagümrük maçında tartışılan an.

​Liselerde uygulanacak yeni sisteme ilişkin detaylar paylaşıldı.

​Osmanlı'dan günümüze Şeyh Cerrah'ın bilinmeyen hikayesi.

Bakanlık vaka ve ölü sayılarını açıkladı.

​Bakan Koca : Vaka sayısı yüzde 65 azaldı.
Kudüs için <br>Kahire ile temas

Kudüs için
Kahire ile temas

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.

​İsrail saldırılarında 10'u çocuk 28 Filistinli şehit oldu.

​​Formula 1'le ilgili gelişmeyi yayıncı kuruluş duyurdu.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.