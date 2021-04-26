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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Katiller için hesap vakti

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar, başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK’nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir."

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Katiller için hesap vakti
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Türkiye'yi kendilerince istedikleri yola çekmek için terörden yaptırıma kadar türlü tehditlere başvuranlar, başarıya ulaşamadı, ulaşamayacak Allah'ın izniyle. Terör örgütü PKK’nın emri ve siyasi uzantılarının çağrısı sonucunda, özellikle sivil insanlara yönelik kanlı katliamlara sahne olan 6-8 Ekim olayları da yine böylesine bir girişimdir."

(6-8 Ekim olayları) Bu cinayetlerin failleri bugün hakim karşısına çıkıyor. Katiller için hesap vakti. Bizim adalete inancımız tam.

Ayrıntılar geliyor...

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