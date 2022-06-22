Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "devletimiz yeşil vatan için seferber" paylaşımı

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Yangın Yönetim Merkezindeki birimlerin yangına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdiği belirtilen açıklamada, "Orman Genel Müdürlüğümüzden ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından 688 personel, 172 arazöz ve 17 dozer bölgedeki yangınları kontrol altına almak için kahramanca mücadele etmektedir. AFAD bünyesinde Muğla, Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan gelen ekipler de yangınlara aralıksız olarak müdahale etmektedir." bilgisi yer aldı.

Devletimiz Yeşil Vatan İçin Seferber!



Marmaris’te meydana gelen yangınlarla mücadelede, devletimiz tüm birimleri ile eş güdüm ve koordinasyon içerisinde gerekli tedbirleri almıştır. pic.twitter.com/z8Y2rP6N8I — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 22, 2022

Kriz masası oluşturuldu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Tarım Orman Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve AFAD'ın yer aldığı kriz masası oluşturularak, vatandaşların ve kamuoyunun doğru bilgilendirmesi için anlık bilgi akışı sağlandığı vurgulanan açıklamada, "Devletimiz yanan her bir ağaç yerine yüzlerce fidan dikmekte ve ormanlarımızdaki her bir canlıyı korumak için gereken her türlü tedbiri almaktadır." görüşü aktarıldı.

AA

Dezenformatif içeriklere dikkat

Açıklamada, devletin tüm imkanları ve üst düzey koordinasyonuyla müdahale ettiği yangın üzerinden kamu düzenini hedef alan her tür dezenformasyon, provokasyon ve manipülasyona karşı resmi kanalların takip edilmesinin önem arz ettiği vurgulandı.

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