Gündem 2021in ilk kabine toplantısı bugün yapılacak
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

2021’in ilk kabine toplantısı bugün yapılacak

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün 15.00’de toplanıyor. Yılın ilk kabine toplantısında, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere gündemdeki çeşitli konular ele alınacak.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir önceki toplantısını 28 Aralık 2020'de gerçekleştirmişti.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bir önceki toplantısını 28 Aralık 2020'de gerçekleştirmişti.

Yılın ilk kabine toplantısı, bugün 15.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda, Kovid-19'la mücadelede alınan tedbirlerin sonuçları, yerli aşı çalışmaları ve aşı takvimi başta olmak üzere gündemindeki birçok konu ele alınacak.

Fahrettin Koca sunum yapacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması planlanan toplantıda, vaka sayılarındaki seyir ile yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı, mevcut tedbirlerin ne zamana kadar uygulanmaya devam edileceği gibi konuların da gündeme gelmesi bekleniyor. Toplantıda ayrıca güvenlik ve dış politikaya ilişkin son gelişmeler de masaya yatırılacak.

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