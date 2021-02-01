Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Beştepe’de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 17.20'de başladı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, alınan kararlara ilişkin açıklama yaptı.

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Erdoğan, zorlu geçen 2020 yılının ardından büyük umutlarla girilen 2021'i yeni bir şahlanış yılı haline getirmenin gayreti içinde olduklarını söyledi. Bu amaçla yılın ilk gününden itibaren bir yandan salgınla mücadeleyi sürdürürken diğer yandan yatırımlara, eser ve hizmet kazandırma çalışmalarına hız verdiklerini belirten Erdoğan, ocak ayında yapılan çalışmaları hatırlattı.

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