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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kabine Toplantısı
Kabine Toplantısı

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.

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