Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı

Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.
Kabine Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.50'de başladı.
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