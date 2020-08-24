Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı

Bakan Akar'dan net mesaj: Mavi vatanımızdaki menfaatlerimizi gasbetmeye çalışanlara müsaade etmeyeceğiz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Akar, Türkiye'nin ve milletin güvenliğini tehdit eden hiçbir oluşuma, mavi vatandaki hak, alaka ve menfaatleri gasp etmeye çalışan hiçbir girişime asla müsaade etmeyeceklerinin herkes tarafından bilinmesi gerektiğini belirtirken, 'Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de, sadece kendi çıkarlarını gözeten tek yanlı talepleri ve uygulamaları, yani adaların silahlandırılması, 10 millik hava sahası, Meis'e 40 bin kilometrekarelik Deniz Yetki Alanı talebi, akla, uluslararası hukuka ve iyi komşuluk anlayışına kesinlikle uygun değil ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır' dedi.