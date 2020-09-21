Ankara'daki kritik toplantı Erdoğan başkanlığında toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Külliye'de toplandı.

Masada kritik konular var

Öncelikli gündem yine Doğu Akdeniz'deki gelişmeler olacak.

Ankara'nın gerilimi azaltmak için attığı son adımların sonuçları değerlendirilecek.

Kabine toplantısında son dönemlerdeki vaka artışı da değerlendirilecek.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son duruma ilişkin kabine üyelerini bilgilendirecek.

Koronavirüsle mücadelede alınabilecek yeni tedbirler konuşulacak.

Libya ve Suriye de gündemde

Kabine toplantısında ayrıca Libya ve Suriye konusunda Türk heyetlerinin muhatapları ile yaptığı görüşmeler ile terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.