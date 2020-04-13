Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kılıçdaroğlu'nun 'sahra hastanesi' dediği yer 'fuar alanı' çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın bin kişilik Sahra Hastanesi kurduğunu iddia etti. Fakat bu iddiaların asılsız olduğu ortaya çıktı. Sahra hastanesi denilen fuar alanında sadece 2 adet seperatör ve bölmeler var.