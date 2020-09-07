Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Kabinenin öncelikli başlığı Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ve koronavirüse karşı ilave önlemler olacak.

Haber Merkezi AA
Kabine Toplantısı başladı.
Kabine Toplantısı başladı.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısı, saat 15.20'de başladı.

Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Fransa'ya tokat gibi sözler
GÜNDEM
Düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan ve Fransa'ya tokat gibi sözler

DOĞU AKDENİZ'DEKİ GELİŞMELER

Kabine toplantısında Doğu Akdeniz’de Yunanistan’la yaşanan gerilim masada olacak. Almanya’nın arabuluculuk girişimlerinin yanı sıra Yunanistan’ın yalanla yalanladığı NATO’nun iki üye ülke arasında teknik görüşmeler de değerlendirilecek. Bu kapsamda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun hem Doğu Akdeniz’deki son gelişmelerle ilgili hem de yaptığı diplomatik temaslarla ilgili bilgilendirme yapacağı aktarılıyor.

İDAM CEZASI

  • Toplantının bir diğer önemli başlığı ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin gündeme getirdiği ‘idam cezası geri getirilmeli’ tartışması olacak. Toplantıda, idam cezasıyla ilgili kabine üyeleri görüşlerini aktaracak.

AVUKATLARLA İLGİLİ YENİ DÜZENLEME

Yine toplantıda, Avukatlık Kanunu’nda avukatların meslekten çıkarılmasıyla ilgili yapılması planlanan yeni düzenleme de masaya yatırılacak. Bu kapsamda, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün, yapılan çalışmalarla ilgili bir sunum yapması bekleniyor. Ayrıca, İstanbul Sözleşmesi için kurulan komisyonda alınan son kararlarla ilgili kabine üyeleri bilgilendirilecek.


Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın yaptığı şımarıklıktır
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'ın yaptığı şımarıklıktır

YENİ TEDBİRLER YOLDA

  • Toplantıda, koronavirüs salgınında Ankara, Kayseri ve Konya gibi illerde vaka sayılarının artması nedeniyle yeni tedbirlerin alınıp alınmaması da konuşulacak. Bu kapsamda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın artan vaka sayılarına ilişkin il bazında kabine üyelerine bir sunum yapması bekleniyor.

Toplantıda, yapılan tüm uyarı ve çalışmalara rağmen maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymayan vatandaşlarla ilgili denetimlerin sıkılaştırılması ve önlemlerin artırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapılacağı kaydediliyor.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Ayrıca toplantıda, uzaktan eğitimle başlayan okulların tam anlamıyla açılmasıyla beraber yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağı da değerlendirilecek.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı
GÜNDEM
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı

Müjde kabinede
GÜNDEM
Müjde kabinede
Abone Ol Google News
Yunan vekildenflaş açıklama

Yunan vekilden
flaş açıklama

'Erdoğan stratejik bir akıl, Türkiye bölgesel bir süper güç.'
HDPli Kaplandan Akşenere yeşil ışık

HDP'li Kaplan'dan
Akşener'e yeşil ışık

​Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabilir.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Mardin'de trafik kazada çok sayıda ölü var.
Yükseliş <br>devam ediyor

Yükseliş
devam ediyor

Sağlık Bakanlığı son 24 saati açıkladı.
Yunanistan'a <br>sert uyarı

Yunanistan'a
sert uyarı

"​Açık söylüyorum, anı geldiğinde korkarım ki bedelini ağır ödemezler."

Tacizci sapık sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında yeni detaylar ortaya çıktı.

Reina saldırısında rekor ceza

Reina saldırısında rekor ceza

Masharipov, 40 kez ağırlaştırılmış müebbet aldı.
Eğitimde yeni dönem başlıyor

Eğitimde yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan merak edilen soruya cevap verdi.
Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

Ukrayna'dan Türkiye'ye teklif

'​Türkiye ile ortak uçak üretmek istiyoruz'...
Avrupa sinek avlıyor!

Avrupa sinek avlıyor!

​Yazı boş geçiren turizmciler kış aylarından da umutsuz.

C​umhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor..

​Cenk Tosun için, Everton ile görüşmeler başladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.