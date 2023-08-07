Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

* TAHIL KORİDORU:

Rusya-Ukrayna Savaşı’nın seyri, savaşın sonlandırılmasına dönük Türkiye’nin yürüttüğü diplomatik temaslar ve Rusya’nın tek taraflı çekildiği Karadeniz Tahıl Girişimi ele alınacak. Bu kapsamda Tahıl Koridoru’nun yeniden işler hale gelmesi için Türkiye’nin izleyeceği stratejiler gözden geçirilecek. Bunun yanı sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bu ay sonunda muhtemel Türkiye ziyareti de değerlendirilecek. İsveç’in NATO üyeliği, AB-Türkiye ilişkileri ile bölgesel ve ikili diplomatik ilişkilerin de toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.