Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren toplantıda gündeme ilişkin konular ele alındı.
Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti.
Yaklaşık üç saat süren toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve yerel önemli gündem maddeleri ele alındı.
İşte Kabine gündemi
Hem Terörsüz Türkiye adımları hem ramazan ayındaki fahiş fiyat denetimleri hem de dış politikadaki gelişmeler kabinenin gündeminde yer aldı.
Sahipsiz köpek sorunu
Geçtiğimiz gün Konya’da 2 yaşındaki bir çocuk köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik bir açıklama gelmişti. Bu hususta belediyelerin başı boş hayvanların toplanması ve bakımı noktasında yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükleri var. Bu süreçte hükümetin atabileceği adımlar da kabinenin gündeminde yer aldı.
Bölgesel gelişmeler ele alınacak
Son olarak Suriye’deki gerginliğin yatıştırılabilmesi için Türkiye’nin yeni yönetime verebileceği destekler de kabinenin gündemini oluşturdu.
Gazze’nin yeniden inşası ve Ukrayna-Rusya barışında Türkiye’nin rolüne de parantez açılmasının görüşülmesi bekleniyordu.