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Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı

15:3810/03/2025, Pazartesi
G: 10/03/2025, Pazartesi
AA
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Kabine gündeminde Rusya-Ukraya Savaşı, Suriye'deki gelişmeler, sahipsiz köpek sorunu, emeklilere bayram ikramiyesi, dış politika adımları ve Terörsüz Türkiye var.
Kabine gündeminde Rusya-Ukraya Savaşı, Suriye'deki gelişmeler, sahipsiz köpek sorunu, emeklilere bayram ikramiyesi, dış politika adımları ve Terörsüz Türkiye var.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen ve yaklaşık üç saat süren toplantıda gündeme ilişkin konular ele alındı.

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve yerel önemli gündem maddeleri ele alındı.

İşte Kabine gündemi

Hem Terörsüz Türkiye adımları hem ramazan ayındaki fahiş fiyat denetimleri hem de dış politikadaki gelişmeler kabinenin gündeminde yer aldı.

Sahipsiz köpek sorunu

Geçtiğimiz gün Konya’da 2 yaşındaki bir çocuk köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik bir açıklama gelmişti. Bu hususta belediyelerin başı boş hayvanların toplanması ve bakımı noktasında yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükleri var. Bu süreçte hükümetin atabileceği adımlar da kabinenin gündeminde yer aldı.

Bölgesel gelişmeler ele alınacak

Son olarak Suriye’deki gerginliğin yatıştırılabilmesi için Türkiye’nin yeni yönetime verebileceği destekler de kabinenin gündemini oluşturdu.

Gazze’nin yeniden inşası ve Ukrayna-Rusya barışında Türkiye’nin rolüne de parantez açılmasının görüşülmesi bekleniyordu.

#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Sahipsiz Köpek

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