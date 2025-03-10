Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti.

Yaklaşık üç saat süren toplantıda terörle mücadele başta olmak üzere küresel ve yerel önemli gündem maddeleri ele alındı.

İşte Kabine gündemi

Hem Terörsüz Türkiye adımları hem ramazan ayındaki fahiş fiyat denetimleri hem de dış politikadaki gelişmeler kabinenin gündeminde yer aldı.

Sahipsiz köpek sorunu

Geçtiğimiz gün Konya’da 2 yaşındaki bir çocuk köpek saldırısı sonucu yaşamını yitirmişti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yerel yönetimlerin sorumluluklarını yerine getirmediğine yönelik bir açıklama gelmişti. Bu hususta belediyelerin başı boş hayvanların toplanması ve bakımı noktasında yerine getirmesi gereken bazı yükümlülükleri var. Bu süreçte hükümetin atabileceği adımlar da kabinenin gündeminde yer aldı.

Bölgesel gelişmeler ele alınacak

Son olarak Suriye’deki gerginliğin yatıştırılabilmesi için Türkiye’nin yeni yönetime verebileceği destekler de kabinenin gündemini oluşturdu.