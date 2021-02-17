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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Kısıtlamayla ilgili yeni kararlar açıklanacak

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Erdoğan, toplantı öncesinde kısıtlama ile ilgili yeni kararlar alınacağını duyurmuştu. Erdoğan, ''Kısıtlamaların yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de yeni kararları açıklayacağız. Kabinede yapacağımız çalışmalarla alacağımız kararları millete seslenişte açıklayacağız'' demişti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Kabine toplantısında koronavirüs kısıtlama kararları ele alınacak. Yüz yüz eğitimden, kafelerin durumu bunun yanı sıra hafta sonu sokağa çıkma yasağı gibi konuların ele alınacağı toplantıda Sağlık Bakanı Koca'nın görüş paylaşması ön görülüyor.

Erdoğan, kabine toplantısı öncesi Ankara'daki AK Parti İl Kongresin'de, ''Kısıtlamaların yükünü azaltmak için destek paketleri açıkladık. Bugün de yeni kararları açıklayacağız. Kabinede yapacağımız çalışmalarla alacağımız kararları millete seslenişte açıklayacağız'' açıklamasında bulunmuştu.

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan toplantılarda konuşulan öneri ise, zorda olan kafe ve restoranların mart ayından itibaren açılması. Kafe ve restoranların kapalı mekânlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması önerilerin başında yer alıyor.

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Kafe ve restoranlar için yeni öneriler: 45 dakikadan fazla oturulmayacak
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Kafe ve restoranlar için yeni öneriler: 45 dakikadan fazla oturulmayacak

Kafe ve restoranlar açılacak mı?

Koronavirüs salgını nedeniyle 3 aydır sadece 'paket servis' ve 'gel-al hizmeti' veren restoran ve kafeler, ekonomik olarak zor günler geçiriyor. Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarının azaldığı illerde tedbirlerin gevşetilerek kafe ve restoranların açılabileceği bir formül üzerinde çalışıyor. Kafe ve restoranların kapalı alanlarında oturmak için 45 dakika süre şartı ve müşteri kapasite sınırı getirilmesi önerilerin başında geliyor.

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Yüzde 30 kapasiteli olması bekleniyor

Hükümette ve Sağlık Bakanlığı’nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan öneriler var.

  • Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu.

Bu mekanların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.

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