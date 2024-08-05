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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik başlıklar var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de toplandı. Yılın 10. kabine toplantısında ana gündem maddeleri arasında Orta Doğu'daki artan gerilim yer alacak. Ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki güncel gelişmeler de masaya yatırılacak.

15:45 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:59 - 5/08/2024 Pazartesi
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi

Türkiye, Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip ediyor.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi 3 haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplandı.


Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin en önemli gündemi de bu olacak.


Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin şehit edilmesi, İran ve İsrail arasındaki gerginliğin tırmanması ve İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları sonrasında bölgede tansiyon iyice yükseldi.


Kabine toplantısında, soykırımcı
Binyamin Netanyahu
yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritası üzerinde durulacak.

Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulacak.


Terörle mücadele operasyonları değerlendirilecek


Toplantının bir diğer konusu terörle mücadele olacak.


Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak.


Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı doğrultusunda Şam yönetimi ile diplomatik ilişkilerin yeniden tesisi için başlatılan çalışmalarla ilgili değerlendirme yapılacak.



Ekonomik gelişmeler ele alınacak


Kabine toplantısında Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da gündeme gelecek.


Programın temel hedefi olan enflasyonu kalıcı olarak düşürmeye dair alınabilecek ilave tedbirler ve ekonomik göstergelerdeki iyileşmeler görüşülecek.




#Cumhurbaşkanlığı Kabinesi
#Beştepe
#Binyamin Netanyahu
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