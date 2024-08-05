Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı: Masada kritik başlıklar var

Soykırım ve işgal altındaki Filistin’in haklı mücadelesinin yanında duranları eleştiren ve “Ben Türk’üm benim Filistin diye bir davam yok” diyenler hakkında sorusu sorulan bir vatandaş “onu diyenin ben Türk’lüğünden şüphe ederim. Çanakkale’de yatanlara baksınlar. Yahudiler bizde gördüğü rahatlığı, başka hiçbir ülkede görmemişler. Belki de bunun bedelini ödüyoruz.” ifadeleri ile cevap verdi.