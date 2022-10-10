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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Gündem başörtüsü ve sosyal konut

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekim ayının ilk Kabine toplantısına liderlik edecek. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan toplantının ana gündem maddeleri arasında EYT düzenlemesinden, 550 bin sözleşmeliye kadroya, TOKİ'deki ikinci aşamadan başörtüsüne anayasal güvenceye kadar önemli başlıklar yer alıyor.

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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Gündem başörtüsü ve sosyal konut
Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Millete Sesleniş konuşması yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda, yaklaşık 6 milyon kişiyi ilgilendiren EYT düzenlemesi masada olacak. Sona yaklaşılan çalışmanın detayları konuşulacak.

Ayrıca, kamudaki 550 bin sözleşmeliye yönelik kadro çalışması, mevsimlik ve geçici işçilerin durumu ile yaklaşık 90 bin taşeron işçisinin kadroya alınması için yürütülen çalışmalar görüşülecek.

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Başörtüsü düzenlemesi nasıl olacak?

TRT Haber'in aktardığına göre; Başörtüsüne anayasal güvence çalışmaları da kabinenin gündeminde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Adalet Bakanlığı'nca başlatılan çalışmalardaki son durum ele alınacak.

AK Parti'nin hukukçu kurmaylarının da yer aldığı çalışmalar sonucu ortaya çıkan taslağın Kabine Toplantısı'nda Erdoğan'a sunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

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