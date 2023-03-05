Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor: Gündemde iki kritik konu var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi (Arşiv)
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yarın bir araya geliyor. Kritik toplantıda iki ana gündem maddesi 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler ve 14 Mayıs olarak işaret edilen seçim tarihi olacak.
Afet bölgesindeki bakanlar online katılacak
Afetin ilk gününden itibaren deprem bölgesindeki çalışmaları koordine eden bazı bakanların ise toplantıya online olarak katılması bekleniyor. Aynı zamanda ilgili bakanlar konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir sunum yapacak. Enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklandırılması için de atılacak adımlar masada görüşülecek. Deprem ile birlikte yükselen fahiş kiralar da kabinenin gündeminde yer alacak.
Seçim konusu da masada
Bir diğer başlık ise son günlerde giderek hararetlenen siyaset arenasında beklenen seçim tarihi olacak. Daha önce 14 Mayıs'ı işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, son olarak seçim sürecinde izlenecek yolları değerlendirecek.
Toplantıda İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Altılı Masa'dan ayrılması da değerlendirilecek.