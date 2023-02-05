Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak: Masada kritik gündem maddeleri var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılanmasının detaylarını duyurdu. Kamu alacaklarının yeniden yapılandıran kanun teklifinin hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçların cezalarını kaldırıyoruz. Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz." dedi. KYK borçlarının faizlerinin silindiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı. İki bin lira altı vergi cezalarının da kaldırıldığının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını da siliyoruz." ifadelerini kullandı.