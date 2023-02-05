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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak: Masada kritik gündem maddeleri var

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Kabine'de İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği, ekonomi, geçici işçi düzenlemesi ve seçim takviminin ele alınması bekleniyor.

12:56 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
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Arşiv

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yoğun bir gündemle toplanacak.

Gündemdeki konular arasında; Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenleme, kamu işçilerinin zam pazarlığı, yaklaşan seçimler, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği var.

Bu hafta yasalaşması beklenen EYT'lilere ilişkin düzenleme kabine toplantısının ilk gündem maddesi. Kademeli prim günü şartı, aylık bağlanma katsayısına yönelik itirazların toplantıda değerlendirmesi bekleniyor.

GEÇİCİ İŞÇİ DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLECEK Mİ?

Geçici işçilerle kadro düzenlemesine ilişkin çalışmalar da kabine toplantısında değerlendirilecek.

Düzenlemenin yasalaşması ile yaklaşık 300 bin geçici işçinin ihtiyaç duyulan sektörlerde kadrolu çalışmasına olanak sağlanacak.

Kabine toplantısında 700 binden fazla kamu işçisinin ücretlerine 2023-2025 döneminde yapılacak zam oranları değerlendirilecek.

Çalışma hayatına ilişkin başlıklarla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in kabineyi bilgilendirmesi bekleniyor.

İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma eylemi sonrası atılacak adımlar bu çerçevede İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurularına karşı izlenecek tutum toplantıda ele alınacak.

Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler ile Suriye ile başlatılan diyalog süreci de kabine toplantının gündem maddeleri arasında.

Yurt içi ve sınır ötesinde gerçekleştirilen terör operasyonları, seçim hazırlıkları ve önümüzdeki günlerde hayata geçirilmesi beklenen 7. yargı paketi kabine toplantısında değerlendirilecek gündem maddeleri arasında yer alıyor.

SEÇİM TAKVİMİ

Takvim nasıl işleyecek, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim kararını nasıl verecek gibi sorular ve seçimin güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için atılabilecek adımlar Kabine'nin gündemi olacak.


Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kamu alacaklarının cezaları siliniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Kamu alacaklarının cezaları siliniyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de gerçekleşen kabine toplantısı sonrası cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılanmasının detaylarını duyurdu. Kamu alacaklarının yeniden yapılandıran kanun teklifinin hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarımıza olan borçların cezalarını kaldırıyoruz. Bu borçları belirli oranla güncelleme ve taksitle ödeme imkanı getiriyoruz." dedi. KYK borçlarının faizlerinin silindiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu düzenlemeyle endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz." ifadelerini kullandı. İki bin lira altı vergi cezalarının da kaldırıldığının müjdesini veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yapacağımız düzenlemeyle sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralanmalı gaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerinden kaynaklanan ceza puanlarını da siliyoruz." ifadelerini kullandı.


#kabine
#cumhurbaşkanlığı kabinesi
#ankara
17 dakika önce
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak: Masada kritik gündem maddeleri var
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