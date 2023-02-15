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Cumhurbaşkanlığı personeli, deprem bölgesine 85 tır yardım gönderdi

Depremzedelere yardım gönderilmesi için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki çalışanlar da harekete geçti. Gönüllülerin de desteğiyle 85 tır yardım malzemesi gönderildi.

17:33 . 15/02/2023 Çarşamba
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Deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor.

Deprem bölgesine yardım seferberliği devam ediyor.

Afetzedelere gönderilmek üzere yardımların toplandığı adreslerden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi. Beştepe'de, çalışanlar ve gönüllülerin desteğiyle gıda, bebek ürünleri, soba, yakacak, elektronik, giyim ve hijyen malzemeleri toplandı.

Titizlikle kolilendi

Farklı kategorilerdeki ürünler titizlikle kolilendi. O çalışmalara Cumhurbaşkanlığı personelinin çocukları da eşlik etti. Bugüne kadar bölgedeki ihtiyaçlar doğrultusunda toplanan yardım malzemeleri 85 tırla afetzedelere ulaştırıldı. Acil ihtiyaç kapsamındaki ürünler de Cumhurbaşkanlığı'na ait uçaklarla bölgeye sevk ediliyor.


Deprem bölgelerine gönderilen malzemeler, AFAD koordinasyonunda ihtiyaç sahiplerine veriliyor.


#afad
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#maraş
1 saat önce
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Cumhurbaşkanlığı personeli, deprem bölgesine 85 tır yardım gönderdi
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