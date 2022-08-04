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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu: Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Kalın, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresini bir sene uzatıldığını açıkladı. 38 general ve amiral emekliye sevk edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu: Genelkurmay Başkanının görev süresi uzatıldı
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.

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