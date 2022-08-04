Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın duyurdu: Genelkurmay Başkanı'nın görev süresi uzatıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi bir sene uzatıldı.
Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.
#CANLI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura kararlarını açıklıyor. https://t.co/OXjuw5Yerr
#CANLI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Yüksek Askeri Şura kararlarını açıklıyor. https://t.co/OXjuw5Yerr— Yeni Şafak (@yenisafak) August 4, 2022