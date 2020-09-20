Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın Türkiyeye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili sonuç alamaz
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili sonuç alamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili sonuç alamaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulundu. Kalın, "Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler" dedi.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler" ifadelerini kullandı.

Yunanistan 10 yıl sonra Türk ordusunun karşısına çıkamaz hale gelecek
DÜNYA
Yunanistan 10 yıl sonra Türk ordusunun karşısına çıkamaz hale gelecek

Yunanistan ile yapılması konuşulan görüşmeler için açıklamada bulunan Kalın, "Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir" dedi.

Uzmanlar: Türkiye-Mısır anlaşması Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki bütün tezlerini bitirir
DÜNYA
Uzmanlar: Türkiye-Mısır anlaşması Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki bütün tezlerini bitirir

Macron dünya siyasetini doğru okumuyor

Ayrıca Kalın, "Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor" şeklinde konuştu.

Yunan gazetesinin alçak manşetine diplomatik cevap: Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı
GÜNDEM
Yunan gazetesinin alçak manşetine diplomatik cevap: Yunan Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Bu bir provokasyondur

Yunanistan gazetesinin hakaret içerikli manşeti için de konuşan Kalın, "Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan basınında atılan skandal manşetle ilgili açıklama: Maalesef seviye bu
OYNAT 02:04
Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunan basınında atılan skandal manşetle ilgili açıklama: Maalesef seviye bu
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan gazetesi tarafından atılan skandal başlıkla ilgili Yunan Büyükelçi'nin bakanlığa çağrıldığını açıkladı. Çavuşoğlu, ''Bu aslında ne kadar alçaldıklarını gösteriyor maalesef. Yunan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamayı olumlu buluyoruz. Bu olayı kınadıklarını güçlü bir şekilde söylediler. Bugüne kadar bir çok konuda olumlu bir adım atamaması yada cesur şekilde davranamamasının sebebi de bu kamuoyu ve duygusunu yansıtan basındır. Maalesef seviye bu'' ifadelerini kullandı.

Abone Ol Google News
Anadolu Aslanı atışması gülümsetti

'Anadolu Aslanı' atışması gülümsetti

Valiler arasında yaşanan atışma büyük beğeni topladı.
Satışları patladı

Satışları patladı

Sadece kuyumcular ayırt edebiliyor.
Resmen Premier Ligde

Resmen
Premier Lig'de

Çağlar Söyüncü ile yeniden buluştular.
'Kınıyorum, lanetliyorum'

'Kınıyorum, lanetliyorum'

​İbrahim Kalın'dan Yunan gazetesinin ahlaksız manşetine sert tepki.
Çin'de yeni panik

Çin'de yeni panik

Üç bini aşkın kişiye bulaştı.
Korkutan kaza

Korkutan kaza

​Milli motosikletçi yürekleri ağza getirdi.
19 ile yağış uyarısı

19 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son tahminlerini açıkladı.
BMGK <br>reddetmişti ama...

BMGK
reddetmişti ama...

​ABD, İran'a yönelik BM yaptırımlarını yeniden yürürlüğe koydu.
Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Dünyanın en güçlü sesi konuşacak

Sesimizi yükselttiğimiz bir dönemde dünya liderlerine seslenecek.

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe itirafı.
Gün ağarınca <br>belli oldu

Gün ağarınca
belli oldu

Küle dönen 80 hektarlık alan havadan görüntülendi.
Şoförün mucize kurtuluşu

Şoförün mucize kurtuluşu

TIR önce devrildi sonra iki parçaya ayrıldı.
Mesajı alay <br>konusu oldu

Mesajı alay
konusu oldu

Türkçe mesajında ne dediği anlaşılmadı.
Anlaşmayı<br>Kral'dan gizlemişler

Anlaşmayı
Kral'dan gizlemişler

​Veliaht Prens Selman ihanet peşinde.
Adam sahte<br>dava gerçek!

Adam sahte
dava gerçek!

​Atatürk'e benzerliğini kazanç kapısı haline getirdi.
O alçak manşet çaresizlik göstergesi

O alçak manşet çaresizlik göstergesi

​Fahrettin Altun'dan Yunan gazeteye sert tepki.
Ambargoya<br>'yerli önlem'

Ambargoya
'yerli önlem'

​Yabancı çalışan sayısı 3'te 1'e indirildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.