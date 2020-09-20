Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili sonuç alamaz

Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilim ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye'ye karşı yaptırım, şantaj, tehdit dili hiçbir zaman sonuç alamaz. Bunu artık Avrupalı siyasetçilerin görmesi lazım. Türkiye'yi birtakım tehdit yahut yaptırımlarla korkutacaklarını zannedenler, kararlılığından vazgeçireceğini zannedenler beyhude bir çaba içerisindeler" ifadelerini kullandı.

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Yunanistan ile yapılması konuşulan görüşmeler için açıklamada bulunan Kalın, "Şu anda geldiğimiz noktada iklim bu görüşmelerin başlamasına çok daha müsait hale gelmiş durumda. Yakın bir vadede bununla ilgili görüşmelerimiz devam ediyor, istikşafi görüşmeler tekrar başlayabilir" dedi.

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Macron dünya siyasetini doğru okumuyor

Ayrıca Kalın, "Sayın Macron'un Türkçe bir mesaj yayınlaması güzel, sempatik bir adım. Ama lafızdan çok mana önemli. Kastedilenin ne olduğu ve bunun hangi siyasi stratejik çerçeveye oturduğuna da bir bakmak gerekiyor. Benim kanaatimce Sayın Macron dünya siyasetini doğru okumuyor" şeklinde konuştu.

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Bu bir provokasyondur

Yunanistan gazetesinin hakaret içerikli manşeti için de konuşan Kalın, "Bunu en şiddetli bir şekilde kınıyorum, telin ediyorum, lanetliyorum. Çünkü bu atılan başlığın basın özgürlüğü ile ifade hürriyeti ile uzaktan yakından bir ilgisi yok. Bu bir provokasyondur" ifadelerini kullandı.