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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Yeni bir döneme girdik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'deki kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. Suriye'de Esed rejiminin saldırılarına karşı gerekli karşılığın verileceğini kaydeden Kalın, "Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir. Bundan sonra yapacağı her bir hatanın yapacağı ağır sonuçları olacaktır" dedi. ABD ile Türkiye arasında istihbarat paylaşımı devam ediyor sorusuna yanıt veren Kalın, istihbarat paylaşımının devam ettiğini ama yeterli olmadığını bildirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Külliye'deki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Toplantıda çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazası ele alındı. Yaşanan hadiseler hepimizi üzmüştür.

Çevre ve İçişleri Bakanları depreme ilişkin sunum yaptı. Deprem sonrası çalışmalarda ciddi mesafeler alındı. Yardım çalışmaları ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

İdlib’de yeni stratejimiz

Askerlerimizin korunması için her şey yapılacaktır. Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir. Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenin sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil. Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır. Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir. Bundan sonra yapacağı her bir hatanın yapacağı ağır sonuçları olacaktır. Bu mesajları Rus mevikdaşlarımıza da ilettik. Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir. Rus askeri heyetle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek

Yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Rusya ve İran ile çalışma yürütüyoruz.

Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil.

Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek.

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AP'deki konferans PKK'lıların katılması

Konferans teröristlerin açkıca propaganda yaptığı kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür. Bu toplantı AP’nin teröre destek verdiğinin ve suç işlediğini açık bir delilidir.


Libya'daki durum

Hafter güvenilir bir aktör değil. Türkiye'nin sürece katılması, aslında Libya krizine de bir denge getirmiştir. Bize ilk günlerde Türkiye'nin burada ne işi var diyenler bile bunu kabul ediyor. Her ne kadar uluslararası toplum ona baskı yapıyor gibi gözükse de biz gerçeği biliyoruz. Hafter'in hala savaştan yana olduğunu biliyoruz.

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Ateşkes amaçlı Libya siyasi müzakereleri 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacak

ABD'nin Filistin işgal planı

Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor Bu plan iki devletli çözüm tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bir mahrumiyet yok etme planıdır. Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron’un planıdır. İnsansız topraksız tarihsiz devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler.

ABD ile istihbarat paylaşımı


Devam ediyor. Ama yeterli mi? Buna evet demem mümkün değil. Terör örgütleriyle mücadelemizde müttefiklerimizden yeterli destek görmüyoruz.

F35’ler ile ilgili ortak komisyon

Ortak komisyon kurulması fikri kasım ayında yaptığı ziyarette gündeme gelmişti. Maalesef bugüne kadar bir netice alamadık yaptığımız görüşmelerde. S-400’ler Türkiye’de olduğu sürece F35’lerin verilmeyeceği noktasındalar. Bizim teklifimiz hala masada. Teklifimizi yeniledik.

Rosteh CEO'su: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı için hazırız
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Rosteh CEO'su: Türkiye isterse Su-35 sevkiyatı için hazırız
Basına konuşan Rosteh CEO'su Sergey Chemezov, Ankara'nın böyle bir isteği olması durumunda, Rusya'nın Su-35 savaş jetlerini tedarik etmeye hazır olduğunu söyledi.

Kızılay'a yapılan bağış

Burada süreci başlatan bağış sahibidir. Şartlı bir bağıştır. Vergi kaçırılması ya da usulsüzlük yapılması söz konusu değil. Kurumlarımızı yıpratarak kimsenin eline bir şey geçmez.
İdlibde 15 sivil hayatını kaybetti

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