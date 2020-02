Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Yeni bir döneme girdik

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın Külliye'deki kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Toplantıda çığ felaketi ve İstanbul'daki uçak kazası ele alındı. Yaşanan hadiseler hepimizi üzmüştür.

Çevre ve İçişleri Bakanları depreme ilişkin sunum yaptı. Deprem sonrası çalışmalarda ciddi mesafeler alındı. Yardım çalışmaları ve hasarlı binaların yıkım çalışmaları sürüyor.

#CANLI Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapıyor https://t.co/gF0VVDYIFx

— Yeni Şafak (@yenisafak) February 6, 2020

İdlib’de yeni stratejimiz

Askerlerimizin korunması için her şey yapılacaktır. Askeri gözlem noktaları yerinde durmaya devam edecektir. Çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenin sınırlarda değişikliği kabul etmemiz mümkün değil. Askerlerimizin can güvenliğinin sağlanması için gerekli tahkimat yapılacaktır. Rejimin ay sonuna kadar girdiği yerlerden geri çekilmesi gerekir. Bundan sonra yapacağı her bir hatanın yapacağı ağır sonuçları olacaktır. Bu mesajları Rus mevikdaşlarımıza da ilettik. Astana süreci ile ilgili yeni bir toplantı olabilir. Rus askeri heyetle görüşmelerden sonra yol haritası belirlenecek

Yeni bir döneme girmiş bulunuyoruz. Rusya ve İran ile çalışma yürütüyoruz.

Soçi ve Astana mutabakatları çerçevesinde çatışmasızlık bölgesi olarak belirlenen bölgeler, bizim esas aldığımız sınırlardır. Değişmesi söz konusu değil.

Yeni bir mülteci akımına mahal vermemek, sivillerin yerlerinde kalmalarını sağlamak için çalışmalarımız, AFAD, Kızılay ve diğer sivil toplum kuruşlarımız tarafından devam edecek.

DÜNYA Kırmızı bültenle aranan PKK'lılar Avrupa Parlamentosunda ortaya çıktı

AP'deki konferans PKK'lıların katılması

Konferans teröristlerin açkıca propaganda yaptığı kendilerini meşrulaştırmaya çalıştığı bir platforma dönüşmüştür. Bu toplantı AP’nin teröre destek verdiğinin ve suç işlediğini açık bir delilidir.

REKLAM





Libya'daki durum

Hafter güvenilir bir aktör değil. Türkiye'nin sürece katılması, aslında Libya krizine de bir denge getirmiştir. Bize ilk günlerde Türkiye'nin burada ne işi var diyenler bile bunu kabul ediyor. Her ne kadar uluslararası toplum ona baskı yapıyor gibi gözükse de biz gerçeği biliyoruz. Hafter'in hala savaştan yana olduğunu biliyoruz.

DÜNYA Ateşkes amaçlı Libya siyasi müzakereleri 26 Şubat'ta Cenevre'de başlayacak

ABD'nin Filistin işgal planı

Bu planın barış ve çözüm planı olmadığı açık bir şekilde görülüyor Bu plan iki devletli çözüm tamamen ortadan kaldırmaktadır. Bir mahrumiyet yok etme planıdır. Bu plan yeni değildir, Ariel Şaron’un planıdır. İnsansız topraksız tarihsiz devletsiz bir Filistin hayal etmektedirler.

ABD ile istihbarat paylaşımı



Devam ediyor. Ama yeterli mi? Buna evet demem mümkün değil. Terör örgütleriyle mücadelemizde müttefiklerimizden yeterli destek görmüyoruz.

F35’ler ile ilgili ortak komisyon

Ortak komisyon kurulması fikri kasım ayında yaptığı ziyarette gündeme gelmişti. Maalesef bugüne kadar bir netice alamadık yaptığımız görüşmelerde. S-400’ler Türkiye’de olduğu sürece F35’lerin verilmeyeceği noktasındalar. Bizim teklifimiz hala masada. Teklifimizi yeniledik.

Kızılay'a yapılan bağış

Burada süreci başlatan bağış sahibidir. Şartlı bir bağıştır. Vergi kaçırılması ya da usulsüzlük yapılması söz konusu değil. Kurumlarımızı yıpratarak kimsenin eline bir şey geçmez.