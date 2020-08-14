Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien ile telefonda Libya, Doğu Akdeniz ve Filistin konularını görüştü. Görüşmede, Filistin konusunda ancak iki devletli, Filistinlilerin de kabul ettiği, adil bir plan ile bölgede huzur ve istikrarın sağlanabileceği vurgulanırken Türkiye'nin hem Libya'da hem de Doğu Akdeniz'de sorunların uluslararası hukuk çerçevesinde, barış ve müzakere yoluyla çözülmesinden yana olduğu belirtildi.

Haber Merkezi 14 Ağustos 2020, 23:21 Son Güncelleme: 14 Ağustos 2020, 23:55 AA