Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD’nin Suriye temsilcisiyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi’ndeki görüşmede, İdlib meselesi başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç ve anayasa çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındı. İdlib'deki mevcut tablonun değerlendirildiği toplantıda, rejim ve destekçilerinin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine rağmen, çatışmasızlık ortamının korunması yönünde Türkiye’nin sahadaki ve masadaki kararlılığı belirtildi.

Muhtemel yeni krizlerin ve yeni bir göç dalgasının önlenmesi konusunda Türkiye'nin üstlendiği role vurgu yapılırken, 5 Mart Mutabakatı'nın muhafaza edilmesi noktasında Türkiye’nin çabalarına uluslararası toplumun destek vermesi gerektiği ifade edildi.

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