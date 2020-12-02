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Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABDnin Suriye temsilcisiyle buluştu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ABD’nin Suriye temsilcisiyle buluştu

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyet ile Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesinde bir araya geldi. Görüşmede, İdlib meselesi başta olmak üzere Suriye krizi, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındı.

Haber Merkezi DHA
İbrahim Kalın
İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Joel D. Rayburn ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Beştepe Külliyesi’ndeki görüşmede, İdlib meselesi başta olmak üzere Suriye krizi, siyasi süreç ve anayasa çalışmaları, terörle mücadele, mülteciler konusu ve bölgesel meseleler ele alındı. İdlib'deki mevcut tablonun değerlendirildiği toplantıda, rejim ve destekçilerinin saldırganlığı ve ateşkes ihlallerine rağmen, çatışmasızlık ortamının korunması yönünde Türkiye’nin sahadaki ve masadaki kararlılığı belirtildi.

Muhtemel yeni krizlerin ve yeni bir göç dalgasının önlenmesi konusunda Türkiye'nin üstlendiği role vurgu yapılırken, 5 Mart Mutabakatı'nın muhafaza edilmesi noktasında Türkiye’nin çabalarına uluslararası toplumun destek vermesi gerektiği ifade edildi.

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