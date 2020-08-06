Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camiini ziyaret etti
İSTANBUL

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'de görev yapan büyükelçilerle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne ziyarette bulundu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve büyükelçiler, caminin içinde aile fotoğrafı çektirdi. Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile bazı büyükelçiler, camide namaz kıldı.

Haber Merkezi AA
İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya’yı ziyaret etti.
İbrahim Kalın, büyükelçilerle Ayasofya’yı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin avlusunda büyükelçileri karşılayarak, bir süre sohbet etti. Kalın Ayasofya'ya ilişkin bilgi verdikten sonra büyükelçilerle birlikte camiye girdi.

Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi: Camide yazıldı camide kalacak...
OYNAT 00:00
Ayasofya'ya damgasını vuran levhaların dışarı çıkarılma hikayesi: Camide yazıldı camide kalacak...
Ayasofya'ya damgasını vuran levhalar Sultan Abdülmecid (1839-1861) döneminde en ünlü hattatlarından Kazasker Mustafa İzzet Efendi tarafından yazıldı. 7,5 metre boyundaki levhalar, Ayasofya Cami müzeye çevrildiğinde dışarı çıkarılmak istenir ancak levhalar kapılardan sığmaz...

Camide namaz kıldılar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve büyükelçiler, caminin içinde aile fotoğrafı çektirdi. Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa ile bazı büyükelçiler, camide namaz kıldı.

Kalın, büyükelçilerle caminin üst katındaki restorasyon çalışmaları devam eden galeriyi gezdi.

Ziyarette Kalın ve büyükelçilere, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, İl Müftüsü Mehmet Emin Maşalı ve Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer de eşlik etti.

Ayasofya'ya akın sürüyor: Hınca hınç dolu
FOTOĞRAF 10
Title
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.
Title
Tarihi camiyi görmek isteyenler, öğle namazı öncesi polis kontrolünden geçerek camiye alınırken, güvenlik görevlileri vatandaşları sosyal mesafeye uymaları ve maske takmaları konusunda uyarıyor.
Title
Cami içinde ise Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri vatandaşlardan, sosyal mesafe kurallarına uyarak saf tutmalarını ve maskelerini doğru bir şekilde takmalarını istiyor.
Title
Ülkenin farklı şehrlerinden ve yurt dışından gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği camide, öğle namazı içeride ve dışarıda serilen hasır halılar üzerinde, sosyal mesafe kurallarına uyularak eda edildi.
Title
Namaz sonrasında yerli ve yabancı turistler güvenlik kontrollerinden geçerek sırayla camiye alındı.
Title
Title
Title
Title
Title
Ayasofya'ya akın sürüyor: Hınca hınç dolu
86 yıl sonra esaretten kurtularak 24 Temmuz'da ilk namazın kılınmasıyla yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, aralarında yerli ve yabancı turistlerin de bulunduğu ziyaretçiler gelmeye devam ediyor.


Abone Ol Google News
Yok hükmünde

Yok hükmünde

​Dışişlerinden Yunanistan ve Mısır anlaşmasına tepki.
Veda etti

Veda etti

​Trabzonspor'un 'golcü' oyuncusu ayrılığı duyurdu.
Ayasofyaya akın sürüyor

Ayasofya'ya
akın sürüyor

​Yerlisi yabancısı kapıda kuyruk oluşturuyor.
Beşiktaş'ta <br>duygusal veda

Beşiktaş'ta
duygusal veda

​Siyah beyazlıların yıldızı F.Bahçe'ye transfer oldu.

Geri döndü

Geri döndü

Caner Erkin'in sözleşme detayı da belli oldu.

​Libya'ya gidip Hafter işgalindeki Sirte ve Cufra'yı işaret etti.

Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı
Ekonomi

Altın neden yükseliyor? Uzmanlar rekor üstüne rekor kıran altının yükselişini yorumladı

Uzmanlar, altın fiyatlarının neden yükseldiğini değerlendirdi. Finans Analisti İslam Memiş, "Altının onsundaki yükselişin nedeni küresel gelişmeler. Altın destekli borsa fonlarına (ETF) girişlerde alımlar hızlandı, hedef olarak 2 bin 300 dolar, devamında 3 bin dolar seviyesi hedeflendi. Dolayısıyla bu ETF girişleri hızlandığı için altının ons fiyatında ciddi bir artış oldu" dedi. Memiş, "Ağustos ayı için yine bir düzeltme ihtimalini kuvvetli görüyoruz. Çünkü iç piyasalarda dolar kuru da 7 lira seviyesinin üzerini kırdığı için bu sefer altının gram fiyatı dolar kurundan da destek buldu, yeni zirvelerini test etti" ifadelerini kullandı.
İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi: Muharrem Bey ile yola çıkılmaz
Gündem

İnce yeni parti yolunda ilk fireleri verdi: Muharrem Bey ile yola çıkılmaz

Yılbaşında yeni parti kuracağı iddialarıyla gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce'yle ilgili yankılar devam ediyor. CHP'den 20’den fazla milletvekilinin İnce'nin partisine geçeceğini öne sürülmesine rağmen ilk tepki İzmir’in önemli isimlerinden Alaattin Yüksel ve CHP İzmir İl eski Başkanı Asuman Ali Güven'den geldi. Yüksel, İnce’nin hem parti hem de toplum nezdinde güvenilir bir isim olmadığını belirterek "Onunla yola çıkılmaz" dedi. Güven ise, "Ayrı parti kurmayı desteklemiyorum" ifadelerini kullandı.
Yoldan geçen araçtan atılan sigara izmariti az kalsın faciaya neden oluyordu
Gündem

Yoldan geçen araçtan atılan sigara izmariti az kalsın faciaya neden oluyordu

Şırnak’ın Cizre ilçesinde biçilmiş arazide sigara izmaritinin atılması sonucu yangın çıktı. Vatandaşların bahçe hortumu ve ibriklerle müdahalesi sonucu yangın TIR dorselerine sıçramadan söndürüldü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.