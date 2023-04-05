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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Kudüs'ün ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa'nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz" dedi.

12:22 . 5/04/2023 Çarşamba
IHA
İbrahim Kalın, işgalci İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

İbrahim Kalın, işgalci İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa’da bulunan Filistinlilere silahlı müdahalede bulunmasına tepki gösterdi. Kalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İsrail güvenlik güçlerinin ilk kıblemiz olan Mescid-i Aksa’ya yaptığı saldırıyı lanetliyoruz. Kudüs’ün ve Mescid-i Aksa’nın dini ve tarihi statüsünü değiştirmeye yönelik her türlü girişimin karşısında olmaya devam edeceğiz.
Saldırıların derhal durdurulması ve Kudüs’te ibadet özgürlüğünün korunması için çağrıda bulunuyor ve uluslararası toplumu harekete geçmeye davet ediyoruz. Filistin mahzundur ama asla yalnız değildir. Filistinli kardeşlerimizi en güçlü şekilde desteklemeye devam edeceğiz."
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'e Mescid-i Aksa tepkisi: Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere 'dur' demek için güçlü bir tavır ortaya koymalı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya baskını, saldırılar ve gözaltılara sert tepki gösterdi. "Mescid-i Aksa, tüm Müslümanların kutsal mabedidir. İsrail güvenlik güçlerinin mübarek Ramazan ayında tüm Müslümanların mabedine yaptığı saygısızlık asla kabul edilemez. Yapılan bu saygısızlığı ve Filistinlilere karşı uygulanan şiddeti kınıyoruz" diyen Çelik, "İsrail yönetimini Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne saygı duymaya ve uluslararası yükümlülüklerine uygun davranmaya çağırıyoruz. Uluslararası toplum bu hukuksuz eylemlere dur demek için güçlü bir tavır ortaya koymalıdır" ifadelerini kullandı.

#İbrahim Kalın
#İsrail
#Mescid-i Aksa
1 saat önce
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