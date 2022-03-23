Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Pakistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Moeed Yusuf ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, görüşmede ikili ilişkiler, Ukrayna'daki savaş, Afganistan'daki son gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ SÜRECEK

Türkiye ile dost ve kardeş ülke Pakistan arasındaki ikili ilişkilerin ele alındığı görüşmede siyasi, ekonomik ve askeri başta olmak üzere, her alanda güçlü iş birliğinin devam edeceği belirtildi.

UKRAYNA ENDİŞESİ VURGULANDI

Ukrayna'daki savaşın küresel güvenlik ve ekonomiye olan yansımalarının konuşulduğu görüşmede, Ukrayna'daki insani krizin derinleşmesi konusunda duyulan endişe dile getirildi. Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında yürütülen müzakerelerde Türkiye'nin arabuluculuk çabalarının takdirle karşılandığı ifade edildi.

Afganistan'daki mevcut durumun da değerlendirildiği görüşmede, ülkedeki siyasi ve ekonomik sorunların tüm bölgenin güvenliğini etkileyeceğine ve Afganistan'da istikrar ve güven ortamının sağlanmasının önemine vurgu yapıldı.

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