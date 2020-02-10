Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Rus heyeti ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın başkanlığındaki heyet ile Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi başkanlığında siyasi, askeri ve istihbari temsilcilerden oluşan Rus heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

GÜNDEM Sözcü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya tepki: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır

"Saldırılara en sert şekilde mukabele edileceği belirtildi"

Açıklamada, "Görüşmede İdlib'deki son durum ele alınmıştır, İdlib'deki uluslararası anlaşmalara bağlı olarak bulundurulan gözlem noktamıza rejim tarafından yapılan askeri saldırı en sert şekilde kınanmış ve saldırıya karşı meşru müdafaa hakkı çerçevesinde cevap verileceği dile getirilmiştir. Türk askerine karşı yapılan saldırının kabul edilemez olduğu, saldırıya en sert şekilde mukabele edildiği ve bundan sonra da edileceği belirtilmiştir.Astana ruhuna aykırı şekilde askerlerimize ve gözlem noktalarımıza yönelik bu saldırıların derhal durdurulması gereği şiddetle vurgulanmıştır" denildi. Yapılan açıklamada,

"Soçi Mutabakatının açıkça ihlal edildiği belirtilerek anlaşmanın garantörlerinden olan Rusya Federasyonu'nun üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerektiği mesajı verilmiştir. Türkiye'nin nihai amacının Suriye'de akan kanın durması, insani krizlerin engellenmesi ve siyasi sürecin işletilmesi olduğu ifade edilmiştir. Siyasi süreci baltalamaya yönelik saldırılar karşısında Türkiye'nin her türlü tedbiri uygulamaya kararlı olduğu vurgulanmıştır. Soçi mutabakatının uygulanması ve askerlerimize yönelik saldırıların karşılıksız kalmayacağı yönündeki kararlılığımızın altı çizilmiştir." ifadelerine yer verildi.