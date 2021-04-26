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Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmek için olumlu yollar arayacağız
ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmek için olumlu yollar arayacağız

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Reuters'a bölgesel gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu. Mısır ile normalleşme adımları ve Suudi Arabistan ile ilişkileri değerlendiren Kalın, "Mısır ile ilişkileri normalleştirmenin hem ülkelerin hem de bölgenin çıkarına olduğunu düşünüyorum. Olumlu bir gündemle Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmek için de yollar arayacağız." ifadelerini kullandı. Kalın, iki ülke ile normalleşmenin Libya'daki barış çabalarını artıracağını vurguladı.

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmek için olumlu yollar arayacağız
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, önümüzdeki günlerde Mısır ile Türkiye arasında gerçekleşecek görüşmelere ilişkin Reuters Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Kalın, çeşitli sebepler nedeniyle son dönemde birbirinden uzaklaşan bölgesel güçler arasında yapılan yeni iş birliklerinin Libya'daki savaşı sona erdirme çabalarına yardımcı olacağını ifade etti. Kalın, "Sahadaki gerçekler göz önüne alındığında, Mısır ile ilişkileri normalleştirmenin hem ülkelerin hem de bölgenin çıkarına olduğunu düşünüyorum" dedi.

"Suudi Arabistan ile ilişkileri düzeltmenin yollarını arayacağız"

Gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasında Veliaht Prens Selman'ın talimatıyla öldürülmesinin ardından Suudi Arabistan ile gerilen ilişkilere de değinen Kalın, "Suudi Arabistan ile de daha olumlu bir gündemle ilişkiyi düzeltmenin yollarını arayacağız." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Suudi Arabistan'ın Türk ürünlerine uyguladığı boykotun kaldırılmasını umduğunu da sözlerine ekledi.

Cinayete de değinen Kalın, "Kaşıkçı ile ilgili davalar görüldü, bir karar alındı ve bu karara saygı duyuyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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