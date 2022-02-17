Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye NATO ile İslam coğrafyası arasında bir köprü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, SETA Brüksel ofisi tarafından düzenlenen Türkiye'nin NATO üyeliğinin 70'inci yılı konulu toplantıya video konferans yöntemiyle katıldı.

"TÜRKİYE NATO'DAKİ TEK MÜSLÜMAN ÜLKE OLARAK KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR"

Son 70 yıldır Türkiye'nin NATO'da liderlik eden ve taahhütlerine bağlı üyelerinden olduğunun altını çizen Kalın, Türkiye'nin dünyanın farklı bölgelerinde çok çeşitli misyon ve operasyonlara katıldığını, bu anlamda ilk 5 üye arasında yer aldığını ifade etti. Kalın, Türkiye'nin NATO’nun tek Müslüman üyesi olarak, İslam coğrafyasıyla köprü vazifesi gördüğünü dile getirdi.

Türkiye'nin NATO'nun mevcut güvenlik mimarisine somut biçimde katkıda bulunduğunu vurgulayan Kalın, Türkiye'yi vazgeçilmez bir ortak olarak tanımladı.

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"TEHDİT OLARAK GÖRÜLSE DE FIRSAT OLABİLİR"

Ukrayna krizine değinen Kalın, bunun genel olarak tehdit olarak görülse de NATO'nun kurduğu mekanizmalarla sorunu çözmesi açısından fırsat olarak da değerlendirilebileceğini belirtti. Kalın, buna örnek olarak NATO'nun önleyici diplomasi mekanizmasının verilebileceğini ve bir yandan Rusya'ya saldırganlığının kabul edilemez olduğu mesajı verilirken, diğer yandan bu mekanizmanın şimdi devreye konulması gerektiğini, Türkiye'nin bunu başından beri desteklediğini aktardı.

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UKRAYNA KRİZİNDE TÜRKİYE'NİN ROLÜ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna krizinde ara buluculuk teklifine değinen Kalın, Türkiye'nin bu çatışmayı önlemede önemli rol oynayabileceğine işaret etti.

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"PKK'YA VERİLEN DESTEK GÜVENLİK KAVRAMINI ZAYIFLATIYOR"

Kalın, ABD başta olmak üzere NATO müttefikleri tarafından Suriye'de YPG/PKK'ya verilen destekten söz ederek, güvenliğin istikrarsız biçimde sağlanmaması gerektiğini, söz konusu desteğin hem Türkiye'nin ABD ve diğer müttefiklerle ilişkisini de baltaladığını hem NATO içinde birçok sürtüşme yarattığını hem de genel güvenlik kavramını zayıflattığını anlattı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, NATO'nun güvenlik konseptinin tüm terör tehditlerini kapsaması gerektiğini belirterek, "Türkiye gelecek yıllarda NATO'nun sağlam ve güçlü bir üyesi olmaya devam edecek." değerlendirmesinde bulundu.

SETA Brüksel'in Koordinatörü Talha Köse'nin moderatörlüğündeki toplantıya Avrupa Parlamentosundaki AB-Türkiye Dostluk Grubu Başkanı Ryszard Czarneckide videokonferans yöntemiyle katıldı.

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"TÜRKİYE SADIK BİR MÜTTEFİK"

Türkiye'nin Avrupa güvenliğindeki rolünün 11 Eylül saldırıları sonrası uluslararası atmosferde önem kazandığını belirten Czarnecki, "Türkiye, 1952'den bu yana ise NATO çerçevesinde güvenlik ve savunma alanında Batı'nın sadık bir müttefiki olduğunu kanıtladı. Özellikle Soğuk Savaş sırasında Türkiye, NATO'nun güvenliği konusunda çok önemli bir sorumluluk üstlendi" ifadesini kullandı.

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