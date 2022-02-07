Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Vatandaşı enflasyona yedirmeyeceğiz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Kalın, "İki buçuk saat önce görüştük cumhurbaşkanımız gayet iyi. Doktorların öngörüsü birkaç gün içinde negatife döneceği yönünde. Görevinin başında biz görüşüyoruz, konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
ELEKTRİK FATURALARINA YENİ DÜZENLEME
- Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen elektrik faturaları hakkında konuşan İbrahim Kalın, vatandaşın şikayetinin farkında olduklarını vurgulayarak, "Çok yakında elektrik faturalarına yeni düzenleme gelecek. İyileştirmeler devam edecek. Cumhurbaşkanımız da gerekli talimatları veriyor. Vatandaşlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi.
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