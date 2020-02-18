Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Abdullah Gül'e cevap: Gerçeklikle bağdaşmıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Külliye'deki kabine toplantısı sonrasında açıklama yaptı. 11. Cumhurbaşkanı Gül'ün gündemdeki konularla ilgili yaptığı açıklamalara da değinen Kalın, özellikle Hulusi Akar'ın Genel Kurmay Başkanlığı döneminde Gül'e yaptıkları ziyaretin yeniden gündeme gelmesi ile ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"Yaşanan gerçeklikle bağdaşmıyor"

"Geldiler, dinlediler ve gittiler şeklinde bir değerlendirme yapıldığını görüyorum. Bizim uzun görüşmelerimiz oldu. O dönemde de bir takım film senaryoları yazıldı" diye konuşan Kalın, "Tarihi yeniden inşa ederek bugünkü siyasi sürece uygun hale getirmeye çalışmak yaşanan gerçeklikle bağdaşmamaktadır" değerlendirmesini yaptı.