Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Avusturya Uyum Bakanı Raab'a ironik cevap: Sadece Avusturya mı? Ne ayıp...

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, Salı günü yaptığı açıklamada söz konusu kişinin Ankara'ya Avusturya'da yaşayan Türk hükümeti karşıtlarıyla ilgili bilgiler aktardığını söyledi. Nehammer, "Türkiye casusluğunun Avusturya'da yeri yoktur. Bu faaliyet biçimine müsamaha göstermeyeceğimiz bilinmelidir" diye konuştu.
"TÜRKİYE, AVUSTURYA'YI BÖLMEK İSTİYOR"
Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab da gelişmelere ilişkin bir açıklamada bulundu. Raab, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kolunun Viyana'ya kadar uzandığını söyledi.
Ankara'nın dernekler ve camiler aracılığıyla Avusturya'da yaşayan Türkiye kökenlileri etki alanına aldığını kaydeden Raab, Türkiye'nin Avusturya toplumunu bölmeyi amaçladığını savundu.
İBRAHİM KALIN'DAN MUHTEŞEM CEVAP
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi.
Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.
Sadece Avusturya’yı mı?
Ne ayıp...😃😃😃 pic.twitter.com/eWIO8pYTd2
Sadece Avusturya’yı mı?