Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG/PKK'nın binlerce genci alıkoymasına sessiz kalanlara tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Haseke ilinde bir ayda 2 bin 700 genci alıkoyarak zorla silah altına almasına tepki gösterdi.
Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de sadece Mart'ta 2 bin 700 genci kaçırdığını ve gençlerin zorla silah altına alındığını belirtti.
The YPG/PKK terrorist group kidnapped 2,700 young people in Syria’s Al-Hasakah province in March alone.
They are recruited to become terrorists.
So much for the Western idealization and romanticism of the PKK in Syria.
Will their supporters say a word? Probably not, again.
The YPG/PKK terrorist group kidnapped 2,700 young people in Syria’s Al-Hasakah province in March alone.
Sözcü Kalın, "Suriye'de Batı'nın PKK'yı idealize ve romantize etmesi yetti. Destekçileri bir şey söyleyecek mi? Muhtemelen, yine söylemeyecek" ifadelerini kullandı.