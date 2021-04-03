Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG/PKK'nın binlerce genci alıkoymasına sessiz kalanlara tepki

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CHP’li Başkan Kılıç’ın alkollü şekilde araç kullanırken çarptığı kadın ifade verdi: Rüşvet ve tehdit tutanaklara geçti

Maltepe Belediye Başkanı CHP'li Ali Kılıç'ın alkollü şekilde otomobil kullanırken kazaya karıştığına dair görüntüler ortaya çıkmıştı. Kazazede kadın, karakola giderek ifade verdi. Mağdur kadın, kendisine çarpan araçtan CHP’li Başkan Kılıç’ın inip başka bir araçla uzaklaştığını, daha sonra gözlüklü bir şahsın önce aracı kendisinin kullandığını söylediğini daha sonra da görüntüleri silmesi için para teklifinde bulunduğunu belirtti. Kadın, Ali Kılıç’ın ekibinin olay yerine gelen sağlık ekiplerine görevlerini dahi yaptırmadığını ifade etti. Tehditler aldığını aktaran kadın, şikayetçi oldu.