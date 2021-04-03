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POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG/PKK'nın binlerce genci alıkoymasına sessiz kalanlara tepki

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Haseke ilinde bir ayda 2 bin 700 genci alıkoyarak zorla silah altına aldı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Suriye'de Batı'nın PKK'yı idealize ve romantize etmesi yetti. Destekçileri bir şey söyleyecek mi? Muhtemelen, yine söylemeyecek" diyerek tepki gösterdi.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalından YPG/PKKnın binlerce genci alıkoymasına sessiz kalanlara tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Haseke ilinde bir ayda 2 bin 700 genci alıkoyarak zorla silah altına almasına tepki gösterdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de sadece Mart'ta 2 bin 700 genci kaçırdığını ve gençlerin zorla silah altına alındığını belirtti.

Sözcü Kalın, "Suriye'de Batı'nın PKK'yı idealize ve romantize etmesi yetti. Destekçileri bir şey söyleyecek mi? Muhtemelen, yine söylemeyecek" ifadelerini kullandı.

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