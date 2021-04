Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan YPG/PKK'nın binlerce genci alıkoymasına sessiz kalanlara tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'nin Haseke ilinde bir ayda 2 bin 700 genci alıkoyarak zorla silah altına almasına tepki gösterdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, terör örgütü YPG/PKK'nın Haseke'de sadece Mart'ta 2 bin 700 genci kaçırdığını ve gençlerin zorla silah altına alındığını belirtti.

The YPG/PKK terrorist group kidnapped 2,700 young people in Syria’s Al-Hasakah province in March alone.



They are recruited to become terrorists.



So much for the Western idealization and romanticism of the PKK in Syria.



Will their supporters say a word? Probably not, again. REKLAM April 3, 2021

Sözcü Kalın, "Suriye'de Batı'nın PKK'yı idealize ve romantize etmesi yetti. Destekçileri bir şey söyleyecek mi? Muhtemelen, yine söylemeyecek" ifadelerini kullandı.

