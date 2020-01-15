Cumhurbaşkanlığı tarafından 'özel davetli' olarak çağrılan İmamoğlu ve Yavaş Akıllı Şehirler Kongresi'ni terk etti

Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Blackberry Belediye Başkanlığı özel davetli olarak toplantıdaki yerini aldı. Çevre Bakanı Murat Kurum’un Kanal İstanbul ile ilgili sunum yapması üzerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş toplantıyı terk etti.

OYNAT 01:11 İmamoğlu'nun yüzüne bakarak söyledi: Kanal İstanbul, Boğaz'ı kurtarma projesidir ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışına katıldan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, önemli açıklamalarda bulundu. Kurum, “Kanal İstanbul projesi, İstanbul Boğazı'nı koruma ve kurtarma projesidir. Kanal İstanbul projesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kararlılıkla hayata geçireceğiz.' diye konuştu. Bu sözler üzerine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş salonu terk etti. BiP'te paylaş

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AA Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan (sağ 6), ATO Congresium'da düzenlenen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi'nin açılışına katıldı. Açılışa, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay (sağ 5), Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum (sağ 4), AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım (sağ 8), Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş (sağ 3), İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu (sol 3), Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin (sol 4), Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay (sağ 2) da katıldı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada “Kanal İstanbul bu toplantıda yanlış ifade ediliyor. Doğrusu benim yazdığım 4 sayfalık mektupta yer alıyor” dedi.

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İmamoğlu daha önce yaptığı açıklamada ilgili bakanlıkların bilgilendirme yapmadığını savunmuş ve “Tartışılmasında, görüşülmesinde ve konuşulmasında fayda var” demişti.