Cumhurbaşkanlığı tarafından 'özel davetli' olarak çağrılan İmamoğlu ve Yavaş Akıllı Şehirler Kongresi'ni terk etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'özel davetli' olarak çağırıldıkları Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'ni terk etti. CHP'li başkanlar salondan ayrılma kararını, Bakan Kurum'un 'Kanal İstanbul' ile ilgili sunum yapması üzerine aldıklarını belirtti.
Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongresi'nin açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Blackberry Belediye Başkanlığı özel davetli olarak toplantıdaki yerini aldı. Çevre Bakanı Murat Kurum’un Kanal İstanbul ile ilgili sunum yapması üzerine Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş toplantıyı terk etti.