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Cumhurbaşkanlığına ait 'DAP' uçağı deprem bölgesinden 15 bebeği daha Ankara'ya getirdi.
Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremden sonra yıkılan binaların enkazlardan çıkarılan ve yakınlarına ulaşılamayan korunmaya ve bakıma muhtaç 15 bebek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gözetiminde Adana'da kalkan Cumhurbaşkanlığına ait 'DAP' uçağı ile Ankara'ya getirildi.
Açıklamada, bebeklerin önce Etlik Şehir Hastanesi'ne götürülerek kapsamlı sağlık taramasından geçirileceği belirtilerek, "Kontrollerin ardından bebekler Ankara'daki kuruluşumuzda bakım altına alınacak. Bebeklerin aileleri ile ilgili olarak şu ana kadar hiç kimseyle iletişim kurulamadı" denildi.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı uçakları ile şu ana kadar 31 sefer, 62 uçuş yapıldı. Gidişlerde hekim, sağlık çalışanı, arama kurtarma teknisyeni, madenciler ve tıbbi-insani yardım malzemeleri bölgeye götürüldü. 215 hasta ve yaralı Ankara'daki şehir hastanelerine nakledildi. Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana ve Gaziantep'e seferler düzenlendi.