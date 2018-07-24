Gündem Cumhurbaşkanlığına bağlı iki yeni başkanlık kuruldu
POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı iki yeni başkanlık kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Strateji ve Bütçe ile İletişim Başkanlıkları kuruldu. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla, TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

Haber Merkezi AA
Resmi Gazete
Resmi Gazete

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak iki yeni başkanlık kuruldu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

RTÜK KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIYLA, TRT CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞIYLA

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

572 yıllık enerji rezervi

572 yıllık enerji rezervi

​Akdeniz'de büyük enerji kavgası: Türkiye BM'ye mektup yazacak.
O akıl yenidendevrede

O akıl yenidendevrede

​Proje sahipleri Meral Akşener'in kalması için harekete geçti.
İki yenibaşkanlık kuruldu

İki yenibaşkanlık kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'nda yeni sistem oluşuyor.

Zor olan ama mecbur olduğumuz şey; Türkiye’nin bundan sonrasına bir şeyler söylemektir. Geçmişe takılıp ka
İtirafçıdaninanılmaz ifadeler

İtirafçıdaninanılmaz ifadeler

Çin'deki tekstil fabrikası üzerinden yapmışlar.
Kaçış yolu 'eylem'

Kaçış yolu 'eylem'

​Kılıçdaroğlu çareyi provokatif eylemlerde buldu.
Şimşekler uyutmadı

Şimşekler uyutmadı

Kare kare gece yaşananlar ve yeni uyarı.
'GUHEM' müjdesi

'GUHEM' müjdesi

Yeni sistemin 100 günlük eylem planı içinde.
19 yıl öncebugün

19 yıl öncebugün

​Pınarhisar'dan Beştepe'ye uzan bir mücadele.
ABD tehdit ettiTüpraş alımı düşürdü

ABD tehdit ettiTüpraş alımı düşürdü

​İran'dan alımı düşüren şirket tehditlere boyun eğdi.
Rakka'yaEbu Gureyb

Rakka'yaEbu Gureyb

​ABD, işkence mekanizmasını Rakka'ya taşıyor.
12 milyon emekli22 milyon çalışan

12 milyon emekli22 milyon çalışan

​İdeal oran sistemde 1 emekliye karşı 4 çalışan.
İsrail BM'denkovulsun

İsrail BM'denkovulsun

​'Yahudi ulus devlet' yasası tepki çekiyor.
Yeni yolharitası buluşması

Yeni yolharitası buluşması

​Bakan Albayrak gelenek haline getirecek.
Gece gündüziş başında

Gece gündüziş başında

​13 günlük bakanlığında tüm taraflarla görüştü.
Bedelli 21 gün

Bedelli 21 gün

​Bedelli askerlikte 38 yaş sınırı kaldırıldı.
Finansörlerihayal kırıklığı içinde

Finansörlerihayal kırıklığı içinde

​'Erdoğan'ı devirmek için kurulan bir mekanizma.'

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.