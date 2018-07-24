Cumhurbaşkanlığı'na bağlı iki yeni başkanlık kuruldu

Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak iki yeni başkanlık kuruldu.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile İletişim Başkanlığı'nın kurulduğuna dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

RTÜK KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞIYLA, TRT CUMHURBAŞKANLIĞI İLETİŞİM BAŞKANLIĞIYLA

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.

"Bakanlıklara Bağlı, İlgili ve İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile İlgili 2018/2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre RTÜK, Kültür ve Turizm Bakanlığıyla; TRT ise Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığıyla ilgilendirildi.