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ANKARA

Cumhur’da kongre ayı ​

Cumhur’da kongre ayı

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, gelecek ay büyük kongrelerini toplayacak. "Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla Aralık 2019'da 7. Olağan Kongre takvimini başlatan AK Parti'de maratonun sonuna gelindi.

Nur Banu Aras Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Cumhur İttifakı ortakları AK Parti ve MHP, gelecek ay büyük kongrelerini toplayacak. "Türkiye İçin İnandığın Yolda Yürü" sloganıyla Aralık 2019'da 7. Olağan Kongre takvimini başlatan AK Parti'de maratonun sonuna gelindi. Geçtiğimiz hafta Ankara il kongresi tamamlanırken bugün İzmir, çarşamba günü ise İstanbul kongreleri düzenlenecek.

AK Parti İstanbul’da bayrak değişimi
GÜNDEM
AK Parti İstanbul’da bayrak değişimi

YÜZDE 65 DEĞİŞİM

  • 7. Olağan Kongresi öncesi kadın ve gençlik kolları da kongrelerini yapacak. Kadın Kolları Kongresi 8 Mart’ta, Gençlik Kolları Kongresi ise 15 Mart’ta düzenlenecek. 24 Mart'ta da Ankara Arena Spor Salonu’nda büyük kongre düzenlenecek. Kongre sürecinde teşkilatlarında yüzde 65 yenilenmeye giden AK Parti, bu değişimi Merkez MKYK ile MYK gibi parti organlarında da hayata geçirmesi bekleniyor.

MHP’DE DURUM

"İstikbal İçin Birlik, İstiklal İçin Dirlik" ve "Kazanan Türkiye Olacak" sloganları ile 13. Büyük Kurultayı'nı yapmaya hazırlanan MHP'de 9 Ağustos 2020'de Samsun İlkadım ilçesi ile başlayan kongre sürecinde il ve ilçe kongreleri geçtiğimiz kasım ayında tamamlandı. 18 Mart'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılması planlanan Büyük Kurultay'da Genel Başkan Devlet Bahçeli tekrar aday olacak. Kongrelerde Cumhur İttifakı'nı 2023 seçimlerine taşıyacak kadrolar şekillenecek.

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