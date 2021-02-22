Cumhur’da kongre ayı ​

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Hakkında 35 fezleke var: Gara’ya giden vekile soruşturma

İçişleri Bakanı Soylu’nun Gara’ya gittiğini açıkladığı HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir hakkında, “terör örgütü üyesi olmak” suçundan soruşturma açıldı. Taşdemir’in dokunulmazlığının kaldırılması için Meclis’te halen 35 fezleke bulunuyor. KCK operasyonlarında tutuklanıp 5 yıl hapis yatan Taşdemir sık sık terörist cenazelerinde boy gösteriyor. Taşdemir, polis memuru Hüseyin Özdemir’i şehit eden ve daha sonra cezaevinde kendini asan terörist Zülküf Gezen için “Zülküf Gezen ölümsüzdür” mesajını paylaştı.